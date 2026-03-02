Srbije će u junu biti domaćin 21. Svetskog kongresa ekonomista

Predsednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović izjavio je u ponedeljak da će Srbija u junu ove godine biti domaćin 21. Svetskog kongresa ekonomista i naglasio da će to biti prvi put da se najzančajniji događaj u ekonomskoj struci organizuje u regionu centralne i istočne Evrope.

„Očekujemo dolazak više od 1.000 najznačajnijih ekonomista, naučnika iz čitavog sveta, a među njima i nekoliko dobitnika Nobelove nagrade iz ekonomije. Nakon više od 20 godina, ovaj najznačajniji svetski događaj u našoj struci vraća se u Evropu, a prvi put će biti organizovan u regionu centralne i istočne Evrope“, rekao je Vlahović na 33. Kopaonik biznis forumu.

On je naveo da je organizacija tog kongresa veliko priznanje za dosadašnji rad Saveza ekonomista Srbije, kao i da je Vlada Srbije, koja je pokrovitelj tog skupa, dala finansijsku podršku za njegovu organizaciju.

Vlahović na otvaranju 33. Kopaonik biznis foruma kazao da se taj skup održava u kontinuirano složenoj geopolitičkoj i geoekonomskoj situaciji.

Ocenio je da se u takvom okruženju industrijska politika nameće kao alat kojim države pokušavaju da ubrzaju rast produktivnosti, povećaju izvoz i otpornost privrede, da obezbede energetsku i tehnološku sigurnost i da usmere investicije ka sektorima sa višom dodatom vrednošću.

„Za Srbiju je ovo ključna tema. Naš dosadašnji model rasta dao je važne rezultate u stabilizaciji ekonomije, u pokretanju investicionog ciklusa, značajnom smanjenju stope nezaposlenosti. Međutim, vremenom su se iscrpeli ekstenzivni izvori rasta, pa je stoga neophodno fokusiranje na produktivnost i konkurentnost privrede u međunarodnim okvirima“, rekao je Vlahović.

Istakao je da će ekonomski izgledi Srbije i dalje zavisiti od geopolitičkih rizika, uključujući stanje u energetskom sektoru po pitanju Naftne industrije Srbije kojoj su SAD uvele sankcije zbog većinskog ruskog vlasništva.

„Pre osam godina je bilo sasvim očigledno da se mora razvijati drumska infrastruktura i železnički pravci, međutim danas nam je potreban jasan dugoročni investicioni plan koji će obuhvatiti investicije u komunalnu infrastrukturu, energetiku i razvoj digitalne mreže, obrazovanja, inovacione infrastrukture“, rekao je Vlahović.

Kopaonik biznis forum, nazvan i Srpski Davos, najvažniji je poslovni događaj u Srbiji i regionu.

