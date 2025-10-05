Srbiju na sajmu prehrambene industrije Anuga u Kelnu predstavljaju 42 kompanije

Srbiju će na sajmu prehrambene industrije „ANUGA 2025“ u Kelnu od 4. do 8. oktobra predstaviti 42 kompanije izložene na dva nacionalna štanda, u halama namenjenim gotovim i smrznutim proizvodima, saopštila je danas Privredna komora Srbije.

Na nacionalnom štandu u hali gotovih proizvoda biće predstavljene 24 srpske kompanije među kojima su Agranela iz Valjeva, Budimka iz Požege, NS Bomi iz Obrenovca, PIP Novi Sad i Tartufi SR iz Beograda.

Naveli su da te kompanije predstavljaju širok asortiman proizvoda kao što su med i dijetetski proizvodi na bazi meda, prirodni sokovi od voća i povrća, džemovi – uključujući i organske, bez dodatog šećera, organske testenine.

U hali zamrznute hrane, Srbiju će predstavljati 18 kompanija, čiji asortiman uključuje smrznuto voće i povrće, voćne kaše i piree, topinge, ali i smrznute torte i kolače.

„Tokom pet dana trajanja sajma, srpske kompanije imaju priliku da ostvare veliki broj sastanaka sa potencijalnim kupcima, distributerima i partnerima, i da dodatno pozicioniraju Srbiju kao ozbiljnog igrača na globalnom tržištu hrane“, piše u saopštenju.

Manifestacija se održava svake druge godine i obuhvata deset tematskih celina, od kojih je svaka posvećena određenoj kategoriji proizvoda – od gotovih proizvoda, mleka i mlečnih proizvoda, smrznute hrane, mesa i mesnih prerađevina, do organskih proizvoda, alkoholnih i bezalkoholnih pića, pekarskih proizvoda, toplih napitaka i alternativne hrane.

(Beta)

