SRCE: Na čelu više od 75 odsto javnih preduzeća u Srbiji godinama v.d. direktori

Na čelu više od 75 odsto javnih preduzeća u Srbiji godinama su vršioci dužnosti umesto stalnih direktora iako je ta praksa protivzakonita, saopštila je danas stranka Srbija centar (SRCE).

U saopštenju te partije piše da su u martu 2025. godine raspisani konkursi za direktorska mesta u javnih 19 preduzeća, ali da nisu okončani.

„Da li zbog nedostatka kvalitetnih kadrova u vladajućoj stranci, kadrova koji ispunjavaju propisane uslove za izbor na mesto direktora ili potrebe postavljenja v.d. direktora politički lojalnih i spremnih da rade šta im se naloži, u svakom slučaju, svedoci smo urušavanja pravne, privredne, finansijske stabilnosti Srbije“, ocenjuje SRCE.

Dodaje se da je na čelu „Puteva Srbije“ 13 godina Zoran Drobnjak, „Srbijašume“ u statusu v.d. direktora osam godina vodi Igor Braunović, Simonida Kažić je isto toliko na čelu Državne lutrije Srbije, Goran Ađžić je v.d. direktor „Železnica Srbije“ šest godina, dok je Aleksandar Antić na čelu „Koridora Srbije“ pet godina.

SRCE navodi da je Dušan Bajatović na mesto direktora „Srbijagasa“ izabran 2008. godine, a da ga je vlada 2012. godine reizabrala na tu funkciju pre usvajanja Zakona o javnim preduzećima, te da su 2017. i 2021. godine raspisani konkursi za direktorsku poziciju koji do danas nisu okončani.

„Svi ovi nezakonito postavljeni privremeni direktori upravljaju resursima vrednim više milijardi evra, sada se ovaj sistem privremenog proširuje i na tužilaštvo, da slučajno ne urade nešto što šteti režimu a treba i zaštititi kapital stečen korupcijom i kriminalom“, piše u saopštenju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com