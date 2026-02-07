SRCE: Niskim životnim standardom ugroženo mnogo građana, troškovi rastu brže od kupovne moći

Stranka Srbija centar (SRCE) ocenila je danas da je u Srbiji niskim životnim standardom ugroženo mnogo građana, a da je uzrok takvog stanja to što troškovi života u zemlji poslednjih godina rastu brže od realne kupovne moći.

„Ogroman broj domaćinstava koristi više od dve trećine svojih prihoda samo da pokrije troškove stanovanja, ishrane i transporta. Ako tome dodamo da i izdaci za zdravstvenu negu stalno rastu, možemo reći da veliki broj građana Srbije bukvalno samo preživljava“, ocenio je u saopštenju Resorni odbor za socijalna pitanja stranke SRCE.

Statistički podaci o platama, penzijama i troškovima života, prema njihovoj oceni, jasno pokazuju da je rizik od siromaštva u Srbiji posledica nesklada između prihoda i realnih životnih potreba.

„Nominalni rast primanja nije dovoljan da neutrališe rast cena osnovnih dobara i usluga. Građani Srbije ovo dobro znaju i osete svakog dana“, naveli su oni.

Stranka je upitala i „šta to onda priča“ predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, koja tvrdi da penzioneri u Srbiji žive bolje nego u Norveškoj i Nemačkoj, kao i da li je to „jedan od njenih tipičnih gafova“, ili uveravanja pristalica vladajuće stranke da je „sivi kamion crvene boje“.

„Njeni proračuni se našim penzionerima svakog dana ispisuju na fiskalnim računima u samouslugama i apotekama, tu nema mesta za ovaj jeftin manevar. Samo mere ekonomskog oporavka i stvarne brige o kvalitetu života penzionera mogu našim starijim sugrađanima doneti poboljšanje. A toga sa ovim korumpiranim režimom neće biti“, dodaje se u saopštenju.

SRCE navodi i da penzioneri u Norveškoj i Nemačkoj ne samo da imaju nominalno daleko veće penzije nego penzioneri u Srbiji, već za taj novac „mogu sebi da obezbede mnogo bolji standard“.

„Dakle, ne samo da pokriju osnovne troškove stanovanja i ishrane, nego i da priušte sebi lekove, društveni i kulturni život, putovanje i odmor. Penzioneri u Norveškoj, na primer, imaju prosečno tri puta veću kupovnu moć nego penzioneri u Srbiji“, navodi se u saopštenju.

(Beta)

