SRCE: U budžetu AP Vojvodine nema mesta za Zrenjanin

Poslanik stranke Srbija centar (SRCE) u Skupštini AP Vojvodine Igor Kovačić izjavio je danas da u predlogu budžeta Vojvodine za narednu godinu, na više od 500 stranica, nema nijednog dinara namenjenog Zrenjaninu.

Kovačić je naveo da je površinski najveći grad u Pokrajini potpuno izostavljen iz planova kapitalnih ulaganja – nema novih projekata – ali ni sredstava za završetak već započetih investicija poput stadiona, ili obilaznice.

Dok se, kako je ukazao, za istočni Srem planira ulaganje za regionalni vodovod, za Zrenjanin nije opredeljen novac „čak ni za minimalne intervencije na dotrajaloj vodovodnoj mreži kojom teče najskuplja voda u Srbiji“.

Zbog toga se, ocenio je, postavlja legitimno pitanje: zašto je Zrenjanin potpuno odbačen?

„Tokom skupštinske rasprave slušali smo ponovljene tvrdnje predstavnika vlasti da je nezaposlenost svedena na „statističku grešku“, iako je tokom ove godine u AP Vojvodini ugašeno više desetina pogona, dok su pojedine velike fabrike već započele ili najavile masovna otpuštanja, a na pitanje da li postoji bilo kakav plan za privlačenje novih investicija i zapošljavanje u narednoj godini – odgovora nije bilo“, rekao je Kovačić.

Gašenjem kompanija poput „Novaresa“ i „Drekslmajera“, kao i smanjenjem obima posla u „Šinvozu“ i drugim većim sistemima, Zrenjanin će se, smatra on, suočiti s talasom od više hiljada ljudi koji će završiti na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, a reč je uglavnom o zaposlenima u stranim kompanijama, što znači i značajan pad priliva novca u lokalnu ekonomiju, sa neminovnim negativnim posledicama po trgovinu, usluge i ukupni privredni ambijent grada.

„Pokrajinska vlast drastično smanjenje budžeta u odnosu na pre samo dve godine pokušava da opravda čas republičkim transferima, čas opštom situacijom u zemlji, međutim, istina je jednostavna – nestručnim i nesavesnim upravljanjem AP Vojvodinom dovedeni smo u situaciju da budžet Pokrajine danas čine gotovo isključivo tekući rashodi, bez ozbiljne razvojne komponente“, poručio je pokrajinski poslanik.

Ocenio je da je ilustrativno i poređenje da se obim budžeta AP Vojvodine opasno približio budžetu jednog grada – Novog Sada.

„Ovakav odnos prema Vojvodini i Zrenjaninu pokazuje potpunu nezainteresovanost za ravnomeran razvoj i budućnost građana, Zrenjanin nije zaboravljen slučajno, on je svesno zapostavljen. Zrenjanin traži ono što mu pripada – ravnopravan tretman, razvojne projekte i odgovornu politiku u interesu njegovih građana“, naveo je Kovačić.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com