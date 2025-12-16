Srpska asocijacija menadžera dodelila godišnje nagrade za doprinos poslovnoj zajednici

Srpska asocijacija menadžera (SAM) je 14. put zaredom dodelila godišnje nagrade najboljim pojedincima i kompanijama za izuzetne uspehe i doprinos poslovnoj zajednici u protekloj godini, a nagradu „Menadžer godine 2025“ dobio je generalni direktor Nelt grupe Darko Lukić.

Predsednik SAM-a Mihailo Janković kazao je da asocijacija postoji već 19 godina, te da je to udruženje od početka fokusirano na pojedinca, njegov razvoj, mendžarske struke.

„Trudimo se da u tom nekom mikro svetu poslovno utičemo pozitivno na razvoj lidera, nove generacije lidera i da širimo tu dobru energiju i prave vrednosti. Verujemo da stručnost, odgovornost i stalni razvoj su tri stvari koje krase SAM i koje treba da krase srpsku privredu. To je ono što je fokus bio i prethodne godine, što će biti fokus i naredne godine“, rekao je Janković.

Izvršna direktorka SAM-a Jelena Bulatović kazala je da je to udruženje dodelilo šest nagrada za „Menadžera godine“, „Mladog menadžera“, „Poslodavca godine“ i „Društveno odgovornu kompaniju godine“, kao i dve specijalne nagrade za organizaciju koja doprinosi najviše socijalnom preduzetništvu i za jednu „mladu nadu“.

„Nama je jako važno da istaknemo one pojedince, kompanije i poslodavce koje su zaista bili uspešni i odgovorni prema zajednici u ovoj godini“, rekla je Bulatović.

Tema SAM Gala večeri bila je „Nova energija“, posvećena energiji lidera koji pokreću inovacije, investiraju u ljude, grade zdravo radno okruženje i daju snažan doprinos razvoju društva.

SAM menadžeri su, kako je istaknuto, i ove godine pokazali visok stepen odgovornosti prema budućnosti mladih generacija, kroz aktivnu podršku mladim talentima i programe koji podstiču njihovo uključivanje u poslovnu zajednicu.

Nagradu „Mladi menadžer godine“ dobio je direktor operacija u kompaniji Unipromet Nikola Bojović, a titulu „Poslodavac godine“ dobila je kompanija Nordeus. Priznanje „Društveno odgovorna kompanija godine“ pripalo je NLB Komercijalnoj banci za kontinuirano ulaganje u društvenu zajednicu preko programa NLB Organic, koji sistematski razvija organsku poljoprivredu u Srbiji.

Specijalno priznanje za socijalno preduzetništvo dodeljeno je organizaciji „Lice ulice“, a drugo specijalno priznanje pod nazivom „Mlada zvezda u usponu“ dodeljena je Jelisaveti Lazarević (Chief Content Officer) Bloomberg Adria i docentkinji i prodekanki FEFA.

SAM će nastaviti i u 2026. godini da kroz svoje programe i aktivnosti promoviše odgovorno poslovanje, podstiče liderstvo, rad sa mladima, inovacije i razvoj menadžerskih kompetencija, sa ciljem unapređenja poslovnog i društvenog okruženja.

Priznanje „SAM Godišnja nagrada“, kako je rečeno, i ove godine potvrđuje da takvi lideri postoje i u biznisu i u životu, kao i da svojim delovanjem inspirišu nove talase energije i napretka u Srbiji.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com