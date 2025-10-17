Srpske firme za međunarodni transport u problemu zbog novih pravila EU

Firme za međunarodni prevoz roba i putnika registrovane u Srbiji našle su se u ogromnom problemu zbog novog Zakonika o šengenskim granicama, koji od 12. oktobra propisuje elektronsku kontrolu boravka u 25 zemalja EU i četiri države EFTA, piše mesečnik Biznis i finansije.

Vozači teretnih vozila ili autobusa tretiraju se isto kao i turisti, pa je njihov boravak u zemljama Šengena ograničen na 90 dana u toku jednog polugodišta, odnosno 180 dana ukupno na godišnjem nivou.

To pravilo važilo je i do sada, ali prekoračenje ovog roka se utvrđivalo prebrojavanjem dana boravka u Šengenu na osnovu pečata u pasošu. Zato kontrole putnika i teretnog prevoza na evropskim putevima nisu bile česte, iako se dešavalo da se zbog prekoračenja propisanog boravka profesionalni vozači hapse i deportuju.

Nova pravila, međutim, uvode primenu Entry-Exit sistema (EES), kojim će se na prvom ulasku u zemlju iz zone Šengena, putnicima iz pasoša uzimati biometrijski podaci, uključujući otiske prstiju i fotografiju lica. Za svaki naredni prelazak granice, sistem će sam računati vreme boravka, pa će za mnoge profesionalne vozače rampa biti spuštena još na granici, pre nego što teret ili putnike u autobusu odvezu na planiranu destinaciju.

Problemi koji očekuju transportne firme nakon stupanja na snagu novih pravila potisnuli su donedavno goruće teškoće poput nedovoljnog broja prevozničkih dozvola za pojedine zemlje, ili sve dužih čekanja na granici. To je bilo vidljivo i na okruglom stolu koji je organizovan u Beogradu 10. septembra, u okviru dvodnevnog Sajma teretnih vozila i Dana srpskih prevoznika. Na istoj liniji našli su se predstavnici firmi koje rade međunarodni transport iz Srbije, BiH, Crne Gore, Albanije, Severne Makedonije, Moldavije u Turske, odnosno iz zemalja koje će biti pogođene novim pravilima EU.

Zaključci sa tog skupa poslati su Evropskoj komisiji, srpsko Ministarstvo inostranih poslova takođe je prosledilo tekst ambasadama zemalja Šengena, a isto to je učinila i Transportna zajednica čiji su članovi EU i zemlje Zapadnog Balkana, a koja ima sedište u Beogradu.

„Za sada nema nagoveštaja da će Brisel reagovati, niti da zemlje Šengena razmišljaju o tome da profesionalne vozače izuzmu iz te procedure. Mi smo upozorili na posledice koje će pogoditi i privredu Evropske unije i naše firme, da zbog ograničenja neće imati ko da preveze ni robu iz zemalja Šengena u Srbiju, ni srpsku za njihovo tržište“, rekao je za Biznis i finansije generalni sekretar Poslovnog udruženja „Međunarodni transport“ Aleksandar Spasić.

Traženo je, po njegovim rečima, da se na profesionalne vozače ne primenjuju nova pravila, a da se do odluke o izuzeću na granici sa Šengenom ne rade evidencije EES sistemom i da se promeni način obračuna boravka, jer za jedan minut proveden u Šengenu skidaju jedan dan.

Iz primene EES sistema izuzete su avionske i posade vozova i brodova, pod uslovom da u zoni Šengena ne napuštaju aerodrom, železničku stanicu ili luku. Sličan status prevoznici traže i za vozače koji su vezani za kabinu kamiona ili autobus, i ne mogu da se kreću mnogo dalje od vozila.

„Nova pravila boravka u Šengen zoni i uvođenje elektronske kontrole na granici sa drugim zemljama, nastala su s ciljem da se spreči priliv ilegalnih migranata, rad na crno i terorizam. Ali, nema nikakvih naznaka da je sa profesionalnim vozačima bilo problema. Oni nisu ni ilegalni migranti, niti imaju potrebu da rade na crno jer u želji da ih privuku, zapadne kompanije im plaćaju bonuse, nagrađuju one koji ih dovedu, obezbeđuju porodici avionske karte i smeštaj“, rekao je Spasić.

Spasić je procenio da ukoliko pravila opstanu u ovoj formi, veliki broj domaćih firmi će prebaciti svoje sedište u neku od zemalja Šengen zone kako bi zadržale posao.

„Prevoznici se sve češće raspituju u našem udruženju kako bi to mogli da urade, neki su već otvorili preduzeća van Srbije kao rezervu, ne prenose još uvek sva vozila, ali vrše pripreme koje obezbeđuju brzo prebacivanje. Šta će biti sa prevozom iz Srbije i za Srbiju – ne znamo. Jer kad naše firme odu u neku od zemalja Šengena, postaju prevoznici Evropske unije. Otvaraju im se neka druga vrata, verovatno i bolji poslovi, bez gubljenja vremena zbog čekanja na granicama“, upozorio je on.

Sistem EES neće biti uveden odjednom. Prve dve države, Hrvatska i Mađarska, počeće primenu od prvog dana važenja, dok će se ostale zemlje pridruživati do sredine aprila naredne godine.

Trenutno nije poznato da li će se već od 12. oktobra uračunavati prethodni boravak u Šengen zoni, niti da li dve susedne države sadrže te podatke u svojim sistemima. Ukoliko ih imaju, već od tog datuma, neki profesionalni vozači iz Srbije neće moći da pređu granice sa Hrvatskom i Mađarskom. Ako računica počinje „od nule“, tereti koje nema ko da preveze postaće problem krajem januara i početkom februara naredne godine.

To će biti veliki udar za oko 3.500 firmi u Srbiji koje rade u međunarodnom drumskom prevozu, zapošljavaju 36.000 ljudi i raspolažu voznim parkom od 24.000 teretnih vozila. Ali, postavlja se pitanje kako će nove mere uticati i na transportnu industriju u Evropskoj uniji, koja ima sve manje posla jer se zbog krize zatvaraju mnoge fabrike.

(Beta)

