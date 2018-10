Srpske IT firme nisu dovoljno zastupljene na kineskom tržištu

BEOGRAD – Na velikom kineskom tržištu srpske IT kompanije nisu dovoljno zastupljene, a zadatak države je da pomogne u promociji potencijala srpske informaciono tehnološke industrije na azijskom tržištu.

To je rečeno na današnjem bilateralnom skupu u Privrednoj komori Srbije između srpskih i kineskih IT kompanija, a u okviru inicijative „Informatički put svile“, koja podrazumeva unapređenje saradnje i razmenu iskustava u oblasti primene informaciono-komunikacionih tehnologija.

Načelnik Odeljenja za razvoj digitalne agende Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Milan Dobrijević podsetio je da je prošlog meseca potpisana pomenuta inicijativa čiji su potpisnici predstavnici srpskog Ministarstva i kompanija, kao i vodećih kineskih kompanija u oblasti digitalne ekonomije, kao što su Alibaba grup, Jusfoun Big Dejta grup, Baidu i drugi.

„Današnji bilateralni susret je nastavak te saradnje, dovodimo predstavnike kineske privrede da razgovaraju sa našim predstavnicima privrede, a danas je ovde prisutno pet kineskih kompanija koje su na globalnom tržištu zastupljene na visokom nivou i oko 18 domaćih IT kompanija“, rekao je Dobrijević.

Cilj te saradnje je, dodaje on, da naše inovativne kompanije pomažu kineskim partnerima i da sa njima zajedno učestvuju u razvoju novih proizvoda kojima će osvojiti tržište celog sveta.

Načelnik Komiteta za međunarodnu saradnju u okviru inicijative „Informatički put svile“ Jiping Sun kaže da je Srbija je jedna od prvih zemalja sa kojom je Kina potpisala ugovor o saradnji u oblasti digitalne ekonomije.

„Danas ovde sa nama sede predstavnici firmi koje su etablirane na planu digitalne ekonomije. Nadam se da ćemo danas moći da razgovaramo o potencijalima za dalju saradnju i da ćemo ostvariti konkretne projekte“, rekao je Sun.

Kaže da su predlozi u okviru inicijative da kineske kompanije sa predstavnicima srpske vlade utvrde konkretne ciljeve i oblasti od posebnog ineteresa, da se podigne nivo razmene informacija i obučavanje stručnih kadrova.

Sekretar Udruženja za elektronske komunikacije i informatičko društvo i direktor Sektora za međunarodne ekonomske odnose PKS Jelena Jovanović navodi je cilj inicijative „Informaticki put svile“ da srpske i kineske kompanije pronađu najbolji put saradnje u oblasti digitalne ekonomije.

Najveći potencijal srpskih kompanija su internet stvari, navodi Jovanović, i dodaje da se globalno tržište internet stvari sve više širi i raste stopom većom od 25 odsto.

„Nadamo se da će u ovim poslovnim susretima srpske IT kompanije pronaći odgovarajuće partnere u kineskim kompanijama“, izjavila je Jovanović.

Prema njenim rečima, kinesko tržište je ogromno, a na tom tržištu srpske IT kompanije nisu dovoljno tražene, te je posao Srbije da promoviše potencijale srpske informaciono tehnološke industrije na azijskom tržištu.

„Najveći potencijal za saradnju je u internetu stvari, obrade velike količine podataka, u klaud rešenjima, jer kao što smo videli niška firma je na globalnom nivou prodata za više od 150 miliona dolara, što znači da smo već prepoznati na globalnom nivou u uskim IT rešenjima i polako investitori dolaze i traže naše stručnjake“, ukazala je Jovanović.

Dodaje da je Srbija kao investiciona destinacija sve više prepoznata kod kineskih investitora, ne samo u oblasti IT, nego i u industriji guma, energetskom sektoru, rudarsko-geološkom sektoru.

Procene su da će do kraja godine vrednost IT-a na našem tržistu biti 500 miliona evra, kaže Jovanović i konstatuje da je to malo, ali i da se očekuje da će izvoz srpskog IT premašiti milijardu evra, što znači da Srbija duplo više izvozi nego što je vrednost našeg IT tržišta.

Kineske kompanije koje su prisustvovale današnjoj bilaterali sa srpskim IT kompanijama su „Zuzuće“, „UCloud“, „Sićuan Zhongqing Langu Tećnology“, „Jusfoun Big Data“ i „360 ESG“.

