Srpski Adriatec najavio širenja u regionu i SAD, bitno partnerstvo sa Hanivelom

BEOGRAD – Kompanija Adriatec koja se 23 godine uspešno razvijala kao Tehnomedia najavila je danas dalje širenje u Srbiji, Adria regionu, kao i prvi patent i nastup na tržištu SAD a vlasnik i osnivač Dejan Ilić naglasio je važnost projekta koji se upravo implementira za Stelantis.

Na AdriaTEĆ danu održanom u Beogradu Ilić je istakao da je bilo teško i izazovno voditi 23 godine poslovnu priču te kompanije.

„Nije lako prodavati znanje na našem tržištu, ali to što je izazovno to je i zabavno. Tako da ne bi ništa menjali“, rekao je on.

Ilić je najavio da će Adriatec nastaviti da se bavi istim poslovom.

„Prošlo je 23 godine jako brzo, kada se pogledamo u ogledalo ne verujemo da je prošlo. Nastavićemo da se bavimo istim poslom. Nadam se da istim žarom. I nadam se sa većim uspehom“, rekao je on.

Kompaniju koju vodi opisao je kao srpsku i regionalnu i naveo da u regionu radi sa velikim svetskim kompanijama kao što su Tetrapak, Stelantis, Megle i mnoge druge.

„Postoji mogućnost da naša kompanija ponudi svoja rešenja i van našeg regiona kao i u regionu. Inovativna rešenja koja nudimo su generalno tražena jer ona znače manje troškove, brža je ugradnja, generalno daju bolju zaštitu ljudi i opreme. Svi žele najnovije tehnološko rešenje“, rekao je on.

Objasnio je da je zbog daljeg širenja u regionu i promenjeno ime kompanije u Adriatec.

„Razmišljali smo i radimo na tome da pre svega naša softverska rešenja predstavimo i svetskom tržištu. Predali smo inicijalni dokument za registraciju patenta u SAD i očekujemo da do kraja godine osnujemo i naš ofis u SAD“, rekao je on.

Ilić je naglasio da je u ovom trenutku za kompaniju najznačajnije rešenje koje se implementira u Stelantisu.

„U ovom trenutku je u toku implementacija najvećeg za Adriatec softverskog projekta, a to je projekat Stalantis, za grupu koja se sastoji iz četiri kompanije proizvođača autoPežo, Sitroen, Fiat i Krajsler. Radimo paket koji je vrlo značajan za nas. Nadamo se da će ova referenca omogućiti da plasiramo svoja softverska rešenja i van ovog regiona“, rekao je on.

Adriatec je događaj organizovao zajedno sa dugogodišnjim partnerom svetski poznatim Hanivelom čiji je komercijalni direktor za Jugoistočnu Evropu Mihai Brana predstavimo razvoj te kompanije, najznačajnije trendove razvoja i tehnološka rešenja.

Ilić ističe veliki značaj saradnje sa Hanivelom koji je velika kompanija sa uspešnim razvojem dužim od 100 godina.

„Gotovo da nijedno prevozno sredstvo ne postoji bez nekog hanivel dela ili tehnologije. To je mnogo značajno za kompaniju kao što smo mi jednostavno zbog transfera tehnologije i znanja od jedne takve kompanije“, rekao je Ilić.

Dodao je da se kroz saradnju sa Hanivelom dobija vrednost pouzdanog partnera.

„Kad ugrađujete nešto od njihovih tehnologija znate da će to nešto da radi. I da nećete imati problema sa svojim klijentima“, rekao je on.

Govoreći o svetskim trendovima u protivpožarnim sistema kao i situaciji u Srbiji Dejan Ilić je ocenio da se u našoj zemlji svetski trendovi u toj oblasti prate.

„Mi zaista pratimo najnovije trendove u toj oblasti iako to možda mi mislimo da nije slučaj. Mnogo toga najkvalitetnijeg i najmodernijeg se ugrađuje u objektima u Srbiji“, rekao je on.

Dodao je da su ti svetski trendovi vezani za digitalizaciju, te da je u protipožarnim sistemima mnogo više softvera nego ranije.

Gost skupa pomoćnik ministra prosvete Milutin Đurović ocenio je da je bezbednost dece i objekata, preko protivpožarnih sistema i integrisanih rešenja, ne samo ključna tema Adriateć dana već i jako bitna za Ministarstvo.

„To je ono što je za nas jako bitno, jer Ministarstvo ulaže značajna sredstva u investiciono održavanje objekata, sa fokusom na bezbednost đaka, učenika, studenata, zaposlenih ali i same imovine. Zainteresovani smo bili da budemo na današnjem skupu i skrenemo pažnju rukovodiocima ustanova da posebnu pažnju obrate na bezbednost i protipožarne sisteme“, rekao je on.

Đurović je rekao da srećom u Srbiji nije u proteklom periodu bilo nemilih događaja.

„Saradnja sa ovom kompanijom će nam omogućiti da sagledamo šta su inovacije i na šta bi mogli da budemo fokusirani u narednom periodu“, rekao je on.

Okupljene na Adriateć danu pozdravila je i ataše za privredu ambasade SAD u Beogradu

Rejčel Đuran koja je naglasila da pomože i podržava Hanivel ne samo u americi, već i u Latinskoj Americi, Bliskom Istoku i u Srbiji.

Dodala je da je partnerstvo Hanivela i Adriateca primer dobre saradnje kompaija iz dve države, i naglasila da je Srbija povoljna lokacija za investiranje.

Đuran je poručila da je skupu prisustvovala kako bi se i sama uverila koje to najvažnije tehnologije i rešenja nude Adriatec i Hanivel u oblasti protivpožarne zaštite.

Komercijalni direktor Hanivela za Jugoistočnu Evropu Mihai Brana okupljenima je predstavio impresivne podatke o razvoju i značaju te kompanije koja danas na 800 lokacija u svetu zapošljava 130.000 ljudi.

Saradnju sa Adriatecom ocenio je kao izvrsnu i najavio da su postigli dogovor da zajedno investiraju u laboratorije na univerzitetima u Srbiji koje bi koristile generacije budućih inženjera.

Kompanija Adriatec u fokusu ima saradnju sa Hanivelom na trasferu najsavremenije opreme, dok sestrinske firme Tećnosigma i Tećnosector rade na razvoju softverskih rešenja odnosno pružanju vrhnuskih inženjerskih usluga.

Sa Adriateć dana poručeno je da je brendirano znaje njihov ključni proizvod, te da su tim koji povezuje domaću pamet i svetsku tehnologiju.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.