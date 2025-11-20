Srpski preduzetnici preuzimaju regionalnog lidera mlečne industrije – Imlek

Kompanija „Imlek“ saopštila je da su investicioni holding preduzetnika Andreja Jovanovića, „AJFH“, i aktuelni generalni direktor „Imleka“ Bojan Radun potpisali sporazum o zajedničkoj kupovini „Imleka“ od dosadašnjeg vlasnika – fonda MidEuropa.

Očekuje se da će transakcija biti završena u prvom kvartalu 2026. godine, uz standardna regulatorna odobrenja i uslove zatvaranja, navedeno je u saopštenju.

Istaknuto je da dvojica srpskih preduzetnika, obojica duboko povezana sa „Imlekom“ i sektorom prehrambene industrije u regionu, udružuju snage kako bi ovu kompaniju vodili u narednu fazu rasta i razvoja.

U saopštenju je navedeno da Andrej Jovanović ima iskustvo iz oblasti robe široke potrošnje, kao suosnivač i bivši vlasnik kompanije „Marbo Product“, vodećeg proizvođača grickalica u Srbiji kojeg je kasnije preuzeo PepsiCo, i kao generalni direktor i suvlasnik grupacije „Moji Brendovi“ (koja je obuhvatala Bambi, Knjaz Miloš i Imlek).

Podseća se i da Bojan Radun, koji je od 2018. godine na čelu kompanije „Imlek, ima više od dve decenije iskustva u industriji robe široke potrošnje, uključujući pozicije generalnog direktora kompanija „Bambi“, kao i kompanije „Nektar“, gde je i značajan akcionar.

Radun je takođe i predsednik Nadzornog odbora kompanije „Hortex“, proizvođača smrznute hrane i sokova u Poljskoj.

Jovanović i Radun saglasni su da „Imlek“ ima ogroman potencijal za dalji rast kao vodeći regionalni proizvođač mlečnih proizvoda – kroz kontinuirane investicije, operativnu izvrsnost i inovacije.

„Imlek je izvanredna kompanija sa dugom tradicijom, snažnim brendovima i izuzetnim ljudima“, izjavio je Radun i dodao da u partnerstvu sa Jovanovićem kompanija može da dodatno učvrsti poziciju kao najpouzdaniji mlečni brend u Srbiji i regionu.

Podseća se da „Imlek“, sa sedištem u beogradskom naselju Padinska Skela, poseduje i dve mlekare u Severnoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini, sa najsavremenijim proizvodnim pogonima i otkupljuje mleko od više od 3.500 farmera i prerađujući gotovo 400 miliona litara sirovog mleka godišnje.

Ukazano je i da je zahvaljujući širokom portfoliju proizvoda i poznatim brendovima „Imlek“ prepoznat kao stub mlečne industrije regiona i jedan od najpouzdanijih brendova u domaćinstvima širom Zapadnog Balkana.

