Srpski proizvođači rakije osvojili 24 nagrade na međunarodnom ocenjivanju u Meksiku

U Privrednoj komori Srbije danas su dodeljene 24 nagrade srpskim proizvođačima rakije, koje su osvojili na međunarodnom ocenjivanju jakih alkoholnih pića „CMB Spirits Selection – Brisel 2025“, koje je ove godine održano u Meksiku.

U ocenjivanju je 140 internacionalnih sudija vrednovalo 2.600 uzoraka alkoholnih pića iz 70 zemalja, a srpske rakije osvojile su tri velika zlata, 12 zlatnih i devet srebrnih priznanja.

Direktor „CMB Spirits Selection – Brisel“ Ulrih (Urlic) Nijs istakao je da je su srpsku rakiju bile 73 prijave, što je bilo, kako je rekao, 100 odsto više nego 2024. godine.

„Srbija je na putu rasta na tržištu rakije. Bez srpske energije, ambicije i doslednosti, rakija u Srbiji ne bi bila na nivou na kom je danas. Srbija danas ima mogućnost da se pocizionira rakijom kao Meksiko što je postavio tekilu pre 20 godina“, rekao je Nijs u PKS.

Naveo je da će 2026. godina biti izazovna i teška godina, jer se globalna potrošnja usporava, potrošači su sve selektovaniji, menja se ponašanje potrošača, kao i zbog velikog broja pritisaka koji stiže sa svih strana.

„Širom sveta određene zemlje očekuju sve ove promene i spremaju se za njih, na primer Meksiko koji konstantno ulažu milione evra u jedan novi brend“, naveo je on.

Dodao je da Srbija ima sve neophodne sastojke, da ima snažnu tehničku tradiciju u proizvodnji šljive, izuzetan kvalitet sirovina i kulturni proizvod sa jasnim identitetom.

„Ali, puna vrednost rakije biće ostvarena tek kada svi proizvođači industrije odluče da govore jednim glasom. Vaš napredak podstiče i nas da se razvijamo. Rakija postaje jedan od naših najdinamičnijih prozivoda i zahteva istu preciznost koju primenjujemo na druge proizode. Da da bismo pokazali puno poštovanje prema rakiji u našu selekciju uvrstićemo dve kategorije rakije – Travarica i Klekovalča kao samostalna kategorija“, istakao je Nijs.

U Srbiji se godišnje prosečno proizvede oko 26 miliona litara rakije od voća, pokazali su podaci Ministarstva poljoprivrede.

Najzastupljenija voćna rakija u proizvodnji je rakija od šljive koja učestvuje sa oko 65 odsto, sledi rakija od kruške sa 10 do 12 odsto, rakija od dunje sa šest do osam odsto, rakija od grožđa sedam odsto, rakija od kajsije pet odsto i ostale voćne rakije sa tri do pet odsto.

Izvoz rakije iz Srbije za devet meseci ove godine iznosi je 10,7 miliona evra, što je bilo 13,7 odsto više nego prošle godine u isto vreme.

Nagrađene destilerije su Mali podrum Vukojčić, Podrum Pevac, Destilerija Tim, Destilerija „RB Global“ – brend Stara sokolova, Destilerija Rtanjska, Destilerija Zarić, Destilerija „Zavet“, Destilerija Gorda, Destilerija Mladenović, Destilerija Hubert 1924, Podrum Korušac i Destilerija Zekić.

Direktor kompanije „RB Global“ – Stara sokolova Ivan Bogdanović kazao je da na ocenjivanju učestvuju već dve godine i da su osvojili ove godine dve nagrade – zlatnu i srebrnu.

Ocenio je da je ova godina bila izazovna za sve proizvođače rakije, jer je voće loše prošlo, te da su sirovine bile oskudne, kvalitet osrednji, a cene veoma visoke.

„Tržište rakija je na veoma visokom nivou. Mnogo više konzumenata prepoznaje kvalitetne rakije. Država je u prethodnom periodu izlazila u susret velikom broju zahteva proizvođača. Uvek postoji mogućnost za poboljšanje“, naveo je on.

Kako je istaknuto, „CMB Spirit Selection“ je jedan od najpriznatijih ocenjivanja jakih alkoholnih pića u svetu, jer okuplja stručnjake iz više od 30 zemalja.

