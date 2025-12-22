SSP: Budžet ne primećuje gužve u Beogradu, zagađeni vazduh i divlju gradnju

Predsednica beogradskog odbora Stranke slobode i pravde (SSP) Mila Popović izjavila je danas da budžet Beograda za 2026. godinu, koji se guši u saobraćajnim gužvama, zagađenom vazduhu i divljoj gradnji, najbolje ilustruje to što je prvi kapitalni projekat Bulevar patrijarha Pavla koji nije završen više od sedam godina, dok je drugi kapitalni projekat linijski park.

„U budžetu za 2026. godinu se izdvaja i više od 400 miliona evra za javni prevoz, što je četiri puta više nego 2013. godine“, kazala je ona novinarima uoči početka zasedanja Skupštine Beograda na kojoj bi odbornici pored ostalog trebalo da razmatraju gradski budžet za 2026. godinu.

Dodala je da to ne znači da Beograd ima četiri puta više linija gradskog prevoza, četiri puta bolji prevoz ili više ulica, već da to znači da se samo ogroman novac „sliva u džepove privatnih prevoznika, a GSP se urušava“.

„Beogradom više niko ne upravlja, Beograd je prepušten sam sebi, a na čelu grada je čovek koga je sopstvena partija pustila niz vodu i koji prihvata da bude v.d. gradonačelnika za kružne tokove, jer u stranci od 700.000 članova i nemaju boljeg“, rekla je Popović.

Ocenila je da je sistem za upravljanje Gradom Beogradom rasparčan na „feude zavađenih naprednjačkih klanova“, koji „u poslednjoj fazi svoje vlasti gledaju da zgrnu što više bogatstva za sebe, da uzmu iz budžeta što više, da napune svoje džepove i da se besprizorno još više bogate“.

„Zato su gradska preduzeća očerupana, klinički mrtva, a najstrašnija situacija je sa Apotekom Beograd čiji zaposleni mesecima ne primaju platu, ali nikoga iz gradske vlasti ne zanima od čega ti ljudi i njihove porodice žive“, kazala je predstavnica SSP-a.

Istovremeno, kako je dodala, komulane službe ne rade svoj posao.

„One čuvaju nehigijensko naselje Ćacilend, paravojni kamp, gde vozila Beograd puta i komunalna policija dežuraju danju i noću. Umesto da rade svoj posao, čuvaju Ćacilend. Da li je to predviđeno u budžetu, ko plaća sve to, opet Beograđani“, rekla je Popović.

Istakla je da gradskim budžetom nije predviđen novac ni za jednu školu, jer, kako je dodala, „obrazovanje za naprednjake nije tema“.

„Zato ima devet milijatrdi dinara za privatne vrtiće. Novac kojim su privatni vrtići pretvoreni u jedan od najvećih biznisa u gradu, umesto da se od tog novca grade državni vrtići“, kazala je Popović.

Ona je naglasila da građani izdvajaju sve više novca za komunalne usluge, a dobijaju sve manje, odnosno da prihodi od dobiti javnih preduzeća padaju, dok rastu računi infostana – grejanje, voda, odnošenje smeća.

„Dok se grad raspada gradonačelnik Aleksansdar Šapić nije tu, a kada malo dođe u Beograd bavi se treniranjem svog vaterpolo kluba. Zato ova vlast mora što pre da ode, u suprotnom ćemo se svako jutro buditi bez grejanja u stanovima u kojima nema vode, ni struje i ići ćemo do posla peške, probijajući se kroz smeće, jer će pevoz biti sav u rukama privatnika, a i njega neće biti dovoljno. Beograd ne sme da se probudi u ovom scenariju i zato oni moraju da odu. Beograd pripada svima, a ne samo SNS-u i njihovim tajkunima“, zaključila je Popović.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com