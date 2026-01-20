SSP: Gradska uprava Beograda sistematski uništava sopstvena javna preduzeća

Navela je da je propao još jedan tender Gradskog saobraćajnog preduzeća (GSP) Beograd za nabavku autobusa, jer, kako je navela, niko ne veruje da GSP i Beograd mogu da ih plate, uz upitan tenderski postupak i način na koji je pripremljen.

„Gradski saobraćaj se godinama razara preplaćivanjem turskih i kineskih vozila, potpunim izostankom kontrole trošenja novca i oduzimanjem profitabilnih linija i njihovim davanjem privatnicima“, kazala je ona, saopštio je SSP.

Gođevac je navela da zaposleni „rade u očajnim uslovima“, kao i da je „bezbednost građana upitna“, te da je GSP „gurnut u dubok minus“.

Pitala je da li su depoi GSP-a na Novom Beogradu i Dorćolu sledeća meta, a ceo sistem unapred pripremljen za preuzimanje.

Gođevac je rekla da sve to vreme gradski režim ćuti, ali će uskoro ipak morati da odgovori gde su pare, ko ih je potrošio i kolika je šteta naneta gradu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com