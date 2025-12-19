SSP: Gradski budžet za 2026. sveo se na budžet za javni prevoz

Potpredsednica beogradskog odbora Stranke slobode i pravde (SSP) Ana Gođevac izjavila je danas da se budžet Beograda za 2026. sveo na budžet za javni prevoz, za koji se naredne godine izdvaja najviše novca.

„Budžet Beograda sveo se na budžet za javni prevoz, za koji se u 2026. izdvaja najviše novca, čak 400 miliona evra ili četiri puta više nego pre 13 godina“, izjavila je Gođevac.

Ona je upitala „da li ima četiri puta više ulica ili linija“.

„Ne, ne postoji četiri puta više ulica, nema četiri puta više linija, nema ni četiri puta boljeg prevoza. Postoji samo mnogo novca koji odlazi privatnim prevoznicima i nestaje bez odgovora. Kada se budžet pretvori u spisak lažnih obećanja i prenaduvanih stavki, građani ne plaćaju bolju uslugu već plaćaju tuđu neodgovornost“, navela je Gođevac.

Ona smatra da grad koji se ovako vodi ne ide napred, već se „planski gura u dugove, dok se potrebe ljudi sistematski ignorišu i zato ova vlast mora da ode pre nego što uništi potpuno sve što dotakne“.

(Beta)

