SSP: Kasni potpisivanje ugovora sa kompanijom Alstom o nabavci 32 kompozicije vozova za metro

Narodna poslanica i predsednice beogradskog odbora Stranke slobode i pravde (SSP) Mila Popović izjavila je danas da ugovor, vredan oko milijardu evra sa francuskom kompanijom Alstom za prvu liniju metroa, koji obuhvata i nabavku 32 kompozicije vozova, i dalje nije potpisan, iako je bilo najavljeno da će se to desiti do 15. decembra.

Ona je istakla da su trenutno važeće linije metroa osmislili političari, a ne stručnjaci, da ostavljaju veliki broj Beograđana bez metroa, koji košta skoro tri puta više od projekta iz 2011. godine, odnosno više od šest milijardi evra, saopštio je SSP.

„Svaki čas se nešto potpisuje pod velom tajni, bez tendera, sa kineskim i francuskom kompanijama, a od metroa ni ‘m'“, rekla je Popović.

Istakla je da je metro za naprednjake postao „puki marketinški trik“.

„Andreja Mladenović, Aleksandar Šapić, Siniša Mali i njima slični ni o tome da li će i vozovi biti ‘nemanjićko plavi’ ne bi smeli da odlučuju, a kamoli o celom projektu. Metro je za njih štos za promociju. Obećanja se gomilaju, rokovi brišu, a rezultat je uvek isti – nema metroa“, kazala je Popović.

Navela je da se obećanja gomilaju, rokovi brišu, a da je rezultat uvek isti – nema metroa.

„Jedina istina je da bi Beograd danas već imao metro da nemamo ovu vlast. Ovako imamo SNS, njihova obećanja i njihove prevare. Zato je Beograđanima sve jasno i naprednjaci će uskoro moći samo da gledaju kako se naš Beograd podiže iz blata u koji ga guraju“, zaključila je Popović, saopštio je SSP.

(Beta)

