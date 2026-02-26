SSP: Novi turski tramvaji povučeni sa ulica Beograda da bi se proverilo njihovo tehničko stanje

Potpredsednice beogradskog odbora Stranke slobode i pravde (SSP) Ana Gođevac izjavila je danas da su novi turski tramvaji, prema saznanjima te stranke, povučeni sa ulica Beograda kako bi se proverilo njihovo tehničko stanje, a nakon što je jednom novom tramvaju koji se nalazio na okretnici kod Kalemegdana i u kome nije bilo putnika, "pao prednji deo".

„Prema informacijama kojima raspolažemo, svi novi tramvaji ovog tipa povučeni su sa ulica kako bi se proverilo njihovo tehničko stanje. Ukoliko je to tačno, jasno je da o tome niko nije obavešten kako se ne bi postavili očigledno pitanje – za šta je plaćeno basnoslovno puno novca za turske teamvaje“, rekla je Gođevac, saopštio je SSP.

Ona je podsetila da je Grad Beograd nabavio 25 tramvaja od kompanije „Bozankaya“, po ceni od oko 3,2 miliona evra po komadu.

„Zahtevamo da se javnost obavesti o tome šta se zaista juče dogodilo. Ovo više nije pitanje jednog kvara već odgovornosti za trošenje desetina miliona evra javnog novca i bezbednosti građana Beograda“, rekla je Gođevac.

Prema njenim rečima, ukoliko se pokaže da je tender bio prilagođen unapred poznatom ponuđaču, a tehnička kompatibilnost zanemarena, onda se može govoriti o političkoj i krivičnoj odgovornosti, a ne o „dečjim bolestima“ novih vozila.

(Beta)

