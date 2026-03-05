SSP: Vlast u Beogradu i SPC planiraju gradnju novih stanova kod Hrama Svetog Save

Potpredsednica beogradskog odbora Stranke slobode i pravde (SSP) Ana Gođevac izjavila je danas da će ta stranka podneti primedbe na Planu detaljne regulacije platoa kod Hrama Svetog Save i blokova između ulica Svetog Save, Katanićeve, Nebojšine i Bulevara oslobođenja gde je predvidjena gradnja stanova i komercijalnih prostora, a čiji je investitor Srpska pravoslavna crkva (SPC).

„SSP zahteva hitno objašnjenje da li Srpska pravoslavna crkva ulazi u građevinski biznis, ili Grad Beograd preko SPC pokušava da sakrije prave investitore novih luksuznih kvadrata na Vračaru“, navela je Gođevac, saopštila je SSP.

Ona je istakla da je posebno sporno što je obuhvat plana proširen daleko van zone Hrama Svetog Save i sada obuhvata čitav blok.

„Umesto očuvanja jednog od retkih zelenih prostora u ovom delu grada, plan predviđa stambenu i komercijalnu izgradnju koja će dodatno opteretiti već prenatrpani Vračar“, rekla je Gođevac.

Ona je navela da to u praksi znači samo jedno – još betona i nastavak uništavanja zelenih površina u opštini koja već danas ima jedva tri metra kvadratna zelenila po stanovniku (zvanično osam metara kvadratnih), a Svetska zdravstvena organizacija preporučuje minimum 50 metara kvadratnih.

„Dok evropske prestonice povećavaju zelene površine, vlast u Beogradu pretvara svaki slobodan prostor u nove kvadrate i profit za privilegovane investitore“, rekla je Gođevac.

Ona je kazala da SSP poziva i građane da podnesu primedbe na plan tokom javnog uvida do 13. marta.

„Krajnje je vreme da zaustavimo betoniranje poslednjih zelenih oaza na Vračaru“, kazala je Gođevac, saopštila je SSP.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com