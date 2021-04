Šta i kada firme treba da plate od svojih poreskih obaveza

BEOGRAD – Poreska uprava je danas objavila kalendar sa preciziranjem šta bi firme i do kog roka trebalo uaprilu da izmire od svojih poreskih obaveza.

Prvi rok ističe 5. aprila do kada bi trebalo da se dostave obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prošlom mesecu, kao i izveštaji o ispunjenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplati novca.

12. april je rok za podnošenje poreske prijave i za plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prošli mesec, kao i podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na dodatu vrednost za prethodni mesec za poreske dužnike iz člana 10. Zakona o porezu na dodatu vrednost.

15. aprila ističe rok za izmirenje nekoliko obaveza. Prva je plaćanje akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec, druga podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za preduzetnike, preduzetnike poljoprivrednike i preduzetnike drugo lice za utvrdivanje poreza za prošlu godinu.

Sledeće obaveze kojima rok ističe 15. aprila su plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, zatim za domaće državljane zaposlene u inostranstvu kao i za inostrane penzionere za prethodni mesec.

Do ovog datuma se podnose poreske prijave i plaća PDV za prethodni mesec, kao i za prvi kvartal ove godine.

Isti je rok i za plaćanje razlike poreza na prihod od samostalne delatnosti utvrđene po konačnom obračunu za 2020. godinu, po podnetoj poreskoj prijavi kao i za podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec

Takođe i za plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec te podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec.

Do 15. aprila se plaćaju i akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec, kao i obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca, dok se obracunata akciza za period od 1. do 15. u mesecu, plaća 29. aprila.

(Tanjug)

