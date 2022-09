Štand Pošte Srbije na Sajmu vina kao olakšica za slanje poklona, razmenu novca i izmirenje …

Pošta Srbije otvorila je danas štand na Prvom medjunarodnom sajmu vina „Vinska vizija Otvorenog Balkana“ kako bi gradjani mogli da izmire svoje obaveze, pošalju vina kao poklon i razmene novac.

„Probali smo da na neki način promovišemo Poštu Srbije kroz ovaj sajam i da gradjani imaju mogućnost da prilikom posete sajmu, kada kupe vino, pošalju ga na adresu drage osobe i da pritom i naprave neku čestitku ili neku poruku koju žele da pošalju toj osobi“, rekao je v.d. direktora Pošte Srbije Zoran Djordjević.

On je istakao da je ova ideja prepoznata tokom prethodnih sajmova jer su posetioci bili u problemu kako da odredjene proizvode dopreme do svojih domova.

„Pošta Srbije je ustanova koja je u funkciji naših gradjana i treba da im izadje u susret i to je ideja sa kojom smo došli danas ovde, da svi koji kupe nešto na sajmu vina, ostave to ovde i da ih to sutra čeka na kraju kod kuće“, rekao je Dodjević.

On je podsetio da će štand ostati sve vreme trajanja Sajma vina, ali da će i tokom drugih sajmova štand biti otvoren za posetioce.

„Prepoznali smo da treba da imamo poštu i štandove na više mesta jer u odredjenim trenucima postoji više ljudi koji žele nešto da uplate ili da razmene svoj novac, tako da smo otvorili menjačnicu i gledamo i osluškujemo šta je to potrebno gradjanima i izlazimo im u susuret“, rekao je Djordjević.

(Beta)

