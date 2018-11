Stevanović: Što pre ukinuti nerazumnu odluku Prištine

BEOGRAD – Odluka Prištine da za 100 odsto podigne takse na proizvode iz centralne Srbije je nerazumna, ne donosi nikome ništa dobro i nadamo se da će što pre biti stavljena van snage, izjavio je danas državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović.

„Iskreno se nadamo da će napori koje ulažu predsednik Vučić i Vlada Srbije, da se ta bezumna odluka poništi i ukine, uroditi plodom. Ona nikome ništa dobro ne donosi – ni Srbima na Kosovu i Metohiji, ni Albancima, ni nealbanicima“, rekao je Stevanović Tanjugu.

Prema njegovim rečima, prošle godine plasman robe i proizvoda iz centralne Srbije na Kosovu i Metohiji iznosio je oko 450 miliona evra, a u prvih devet meseci ove godine oko 360 miliona evra. Privredni subjekti koji su svoju robu plasirali na taj deo srpskog tržišta, sasvim sigurno će, kako je rekao, trpeti posledice te odluke.

„Nastojaćemo da odgovornom, razumnom i racionalnom politikom i postupcima koji se od nas očekuju, zaštitimo kompanije čiji su proizvodi dovedeni u pitanje i tržiste koje je konzument tih proizvoda“, rekao je Stevanović.

Državni sekretar je ocenio da je važno i da Međunarodna zajednica konačno odustane od politike dvostrukih aršina i da reaguje u skladu sa ugovorima na koje su se svi u regionu obavezali, a čija je suština da se ne dovodi u pitanje sloboda kretanja robe, kapitala i ljudi.

Stevanović je rekao da je još rano da se izmere posledice jučerašnje odluke Prištine, i ponovio da se nada da će u najkraćem mogućem roku ona biti ukinuta. To bi, kazao je on, dovelo do stabilizacije ekonomskih odnosa, dok će, kako dodaje, biti prilike da se dodatno relaksiraju i politički odnosi.

„Trudićemo se da kao odgovorna država i Vlada učinimo sve u cilju politike dobrih odnosa, mira i stabilnosti, i da doprinesmo da Priština stavi van snage jučerašnju odluku i da gradimo zdravu perspektivu za srpski, albanski i nealbanski narod na Kosovu i Metohiji i celom regionu“, rekao je Stevanović.

Inače, prema podacima Privredne komore Srbije, najvažniji isporučeni proizvodi u 2017. godini bili su voda, obična i gazirana, sa dodatkom šećera, motorni benzin bez biodizela, beli šećer, u čvrstom stanju, gasna ulja, jestivo ulje od suncokreta, pšenica ostala, pir i napolica, osim za setvu, bezalkoholna pića, bez mleka, preparati za pranje i cišćenje, crepovi (krovni) od keramike, elektricna energija.

(Tanjug)