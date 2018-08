Stručnjaci: PKB će biti likvidiran a njegova imovina poklonjena

Ponuda imovine Poljoprivrednog kombinata Beograd (PKB) na prodaju po početnoj ceni od samo 104,5 miliona evra više liči na likvidaciju i poklon nego privatizaciju jer se tim novcem ne mogu pokriti ni gubici od 120 miliona evra, rekli su danas ekonomisti agenciji Beta.

Ministarstvo privrede Srbije objavilo je danas tender za prodaju imovine PKB po početnoj ceni od 104,5 miliona evra, u koju spada 16.785 hektara zemljišta u opštinama Palilula, Surčin i Zrenjanin, gradjevinski objekti koji se koriste u poslovne svrhe, oprema i zalihe rezervnih delova.

Prema podacima Samostalnog sindikata PKB-a to preduzeće od mehanizacije poseduje oko 330 traktora, 35 kombajna, 90 utovarnih mašina, 20 kamiona i 1.370 priključnih mašina koje se u javnom pozivu ne pominju, a ulaze u ponudu, ali se pominju zalihe rezervnih delova kao deo imovine ponudjene na prodaju.

Novom vlasniku se u istom paketu nudi i kapital Republike Srbije i Akcionarskog fonda u zavisnim društvima PKB-a – Ekolabu, Agroekonomiji i Institutu PKB.

Stočni fond sa oko 17.000 grla rogate stoke će biti procenjen kada se izabere kupac imovine sa najboljom ponudom i njegova vrednost će se dodati na tu cenu, a u decembru prošle godine procenjen je na oko 17,3 miliona evra.

Konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević rekao je za Betu da se prodajom imovine PKB po minimalnoj ceni od 104,5 miliona evra koja nije dovoljna da pokrije gubitke iz prošle godine od oko 120 miliona „PKB ustvari likvidira na čudan način“.

U javnom pozivu, kako je rekao, nije navedena precizno imovina koja se nudi na prodaju, a najveća nedoumica je šta znači „zemljište ostalih kategorija“ namenjeno za poljoprivrednu proizvodnju.

„Nije jasno koja je to vrsta zemljišta ostalih kategorija. PKB je zapravo farma krava, to je pretežna delatnost, a ako se pod zemljištem ostalih kategotija podrzumeva gradjevinsko zemljište, to znači da kupac kupuje zemljište koje je skupo, a ne farmu“, rekao je Kovačević.

Dodao je da je po finsijskom izveštaju iz prošle godine knjigovodstvena vrednost ukupne imovine PKB bila oko 600 miliona evra.

U javnom pozivu je, kako je rekao, nepoznanica i to što se traži da se budući kupac bavi poljoprivredom kao pretežnom delatnošću ili trgovinom poljoprivrednim proizvodima i da je ostvario prihod u poslednjoj poslovnoj godini od najmanje 400 miliona evra.

„Na taj način su isključeni vlasnici farmi koji bi možda bili bolji kupac od traženih u pozivu pa sve izgleda kao da se na nekog odredjenog cilja“, rekao je Kovačević i dodao da je pitanje šta će biti sa radnicima PKB-a.

Agroekonomista Miladin Ševarlić rekao je da bi se prodajom uredjenog zemljišta po samo 5.000 evra po hektaru, koliko iznose troškovi navodnjavanja i odvodnjavanja, moglo prihodovati minimalno oko 90 miliona evra.

„Zemljište se nalazi pored vodenih i kopnenih puteva i košta nekoliko puta više, a kupac će gratis dobiti mehanizaciju i objekte“, rekao je Ševarlić.

Istakao je da država nije htela da izdvoji iz prodaje čak ni 1.800 hektara zemljišta koje je svojevremeno Izvršno veće Srbije dodelilo Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu za ogledno dobro.

Prodaja PKB je, prema njegovim rečima dokaz da „u partokratiji firme u javnoj svojini služe da bi isisavali kapital za partijske potrebe i urušavali proizvodnju“.

Vlast, kako je rekao, „ignoriše mišljenje struke i nauke pa prodaju PKB treba da ispitaju svi nadležni organi“.

„Privatizacija PKB je prva posledica aražmana Medjunarodnog monetarnog fonda ‘čuvarkuća’ i nastavak akcije ‘Milosrdni andjeo’ NATO snaga“, rekao je Ševarlić.

Agroekonomista Milan Prostran ocenio je da je privatizacija PKB „prava rasprodaja ‘zlatne koke’ koja je hranila Beograd“.

„Kombinat nikako nije trebalo prodavati, a još strašnije je što se daje u bescenje jer hektar uredjene zemlje košta najmanje 20.000 evra što znači da samo ona vredi oko 340 miliona evra. Nerazumno je da se otvaraju naučno-istraživački centri za IT tehnologije, a studenti poljoprivrede nemaju gde da se praktično obučavaju“, rekao je Prostran.

Dodao je da američko ministarstvo poljoprivrede u svom vlasništvu ima stotine hektara koji služe kao ogledno dobro za njihove studente.

„Svetski mangupi, koji će verovatno kupiti PKB, ukinuće sigurno stočarsku proizvodnju koja ne donosi visok profit kao i firma iz Ujedinjenih Arapskih Emirata koja je kupila poljoprivredno preduzeće Zobnatica i ugasila proizvodnju svinja pa zasadila borovnice“, rekao je Prostran.

