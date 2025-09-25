Stručnjaci: SAD će verovatno na mesec dana ponovo odložiti sankcije NIS-u

Stručnjaci za energetiku rekli su danas da će verovatno ponovo, sedmi put, biti odložene sankcije američkog Ministarstva finansija Naftnoj kompaniji Srbije (NIS).

Nenad Gujaničić iz brokerske kuće Momentum Securities rekao je za Betu da pretpostavlja da će uslediti novo odlaganje sankcija na mesec dana, ali da na takvu odluku neće presudno uticati preseljenje vlasništva u NIS-u od 11,3 odsto sa ruske kompanije Gasprom na firmu ćerku, Intelidžens.

„Prenos vlasništva sa jedne na drugu firmu u okviru komanije Gasprom je kao premeštanje akcija iz levog u desni džep i to prepakivanje vlasništava neće presudno uticati na ishod odluke o primeni ili novom odlaganju sankcija prema NIS-u, kao ni, evenualno snaga uticaja Srbije, kao male zemlje na donošenje takvih odluka“, rekao je Gujaničić.

Odluka o izuzeću NIS-a od sankcija ističe sutra, 26. septembra.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je juče da je razgovarao sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom o NIS-u i da ga je molio za odlaganje sankcija još mesec-dva, „ali da se vidi njihova odlučnost da ovoga puta ne odustaju od sprovođenja sankcija“.

Vučić je rekao da se nada da će sankcije ponovo biti odložene, mada ne očekuje pozitivan rezultat.

Akcionarsko društvo Intelidžens ušlo je u vlasništvo NIS-a 19. septembra sa ciljem da se izbegnu sankcije koje bi onemogućile da NIS nabavlja naftu za preradu. Sada Gaspromova ćerka firma Gaspromnjeft ima 44,85 odsto akcija NIS-a, Republika Srbija 29,87, Intelidžens 11,3, a ostatak je u rukama manjinskih akcionara.

Gujaničić je istakao da veruje da konačno rešenje za normalno funkcionisaje NIS-a bez pretnji sankcijama zavisi od završetka rata u Ukrajini.

Drugih opcija, prema njegovim rečima, nema jer ruska kompanija ne želi da proda svoj udeo u NIS-u Srbiji, „što je razumna odluka“.

Naveo je da je razumna odluka i da država Srbija ne želi da nacionalizuje NIS.

Stručnjak za energetiku Miloš Zdravković ocenio je da će izuzeće NIS-a od sankcija, najverovatnije, biti produženo jer „naftne kompanije u svetu još od prošlog veka ne ratuju jedna protiv druge“.

„Američko Ministarstvo finansija će odlagati odluku o sankcijama i jednog trenutka ta odluka će nestati. Ne znam da li je u ovom momentu to moguće, mislim da još nije“, rekao je Zdravković.

Bivši predsednik SAD Džozef Bajden i njegova administracija su, kako je naveo, odluku o sankcijama ruskim kompanijama doneli pred kraj mandata 2024. i ta odluka ne može da se preko noći ugasi jer je praksa u SAD da se odluke ne donose, ali i ne ukidaju na brzinu.

Dodao je da se imovina ne oduzima nuklearnoj sili, kao što je Rusija.

Odlaganje sankcija na mesec dana, očekuje i konsultant za energetiku Željko Marković.

„Pretpostavljam da će Gaspom uz zahtev za ukidanje odluke o sankcijama ponuditi obrazloženje da je deo akcija prenet na firmu Intelidžens koja se bavi trgovinom sa namerom da trguje, odnosno proda te akcije“, rekao je Marković.

(Beta)

