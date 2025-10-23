Stručnjaci sumnjaju da će EU uspeti da zabrani uvoz i tranzit ruskog gasa u EU i treće zemlje

Zabrana uvoza ruskog gasa u članice EU i tranzit u treće zemlje preko teritorije tih država teško će se sprovesti jer na tržištu nema dovoljno gasa, trpi evropska industrija, a autori te odluke verovatno neće biti na istim pozicijama, rekli su danas za Betu stručnjaci za energetiku.

„Od zabrane uvoza i tranzita ruskog gasa preko zemalja EU neće biti ništa, pa ni Srbija ne bi trebalo da ima problem zbog tranzita tog energenta iz Rusije, Balkanskim tokom, preko Bugarske“, ocenio je predsednik Skupštine Udruženja za gas Srbije Vojislav Vuletić.

Istakao je da ne veruje ni u jednu odluku EU, pa ni da će od te zabrane „nešto biti“.

Gas će, prema njegovim rečima i dalje da teče, iako Bugarska može da zabrani tranzit ruskog gasa Balkanskim tokom jer je „minirala“ i izgradnju gasovoda Južni tok, koji je trebalo da bude izgrađen istom trasom kao sada Balkanski tok.

„Postoje instance u Evropi kojima Srbija može da se žali na osnovu čega nam zatvaraju dotog ruskog gasa. To mora da padne na bilo kom evropskom sudu jer su to političke odluke kako bi EU pokazala da je jaka“, rekao je Vuletić.

Dodao je da, ako Bugari zatvore gas Srbiji, zatoriće ga i u Mađarskoj i Slovačkoj, kao članicama EU.

Vuletić je rekao da gasa nema dovoljno na svetskom tržištu.

„Ima ga najviše u Rusiji koja ga malo troši, pa može da ga izvozi, zatim u Americi koja je veliki potrošač. Veliki su proizvođači gasa i Australija i Katar, ali nemaju takve mogućnosti za izvoz u Evropu, kao Rusija“, naveo je Vuletić.

Dodao je da je naveće ležište gasa Južni Pars u vlasništvu Irana i Katara, čija je trodnevna proizvodnja, ravna potrošnji Srbije za godinu dana.

„Kada je napravljen projekat Islamski gasovod od Irana, Iraka i Sirije srušen je sirijski predsednik Bašar el Aasad da se ne bi gradio gasovod. To su političke igre koje više nemaju veze sa ekonomijom i energetikom“, rekao je Vuletić.

Stručnjak za energetiku Miloš Zdravković, na pitanje da li će Srbija biti pošteđena najavljenim izuzećima od zabrane kupovine ruskog gasa od 1. januara 2026. kada se uvodi postepena zabrana uvoza, a konačna od 1. januara 2028, rekao je da su izjave političara problematične i često nisu u skladu sa istinom.

„Srbija nije članica EU i ne koristi benefite te zajednice, pa po pravilu ne bi trebalo da se na nju odnose njihove odluke. Kada zabrane tranzit ruskog gasa, pa makar to bilo i 2028, očekujem prvo tužbu Mađarske, a nisam siguran ni da će ova nomenklatura koja vodi Evropsku komisiju biti na vlasti“, rekao je Zdravković.

Istakao je da je bivši premijer Italije i predsednik Evropske centralne banke u otvorenom pismu upozorio predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen da je iluzija da Evropa može bez ruskog gasa i da već trpi industrija.

„Ako do 1. januara 2026. Srbija ne potpiše ugovor, ograđujem se, nisam pravnik, ali pravnici tvrde da će biti problematično snabdevanje gasom“, rekao je Zdravković.

Naveo je da u slučaju da se odluka o zabrani uvoza i tranzita gasa sprovede u tom slučaju bi Srbiji ostao interkonektor od 1,8 milijardi kubika koji postoji prema Bugarskoj i koji nema veze sa Rusima, ali se naslanja na cevovod koji Bugari još nisu izgradili.

Taj gasovod ide, prema njegovim rečima do luke Aleksandropulos u Grčkoj i može da bude izvor za snabdevanje, ali je pitanje da li će i tamo biti dovoljno gasa jer je terminal mali i to tržište nije kurentno.

„Osim toga za isporuku gasa moraju da postoje ranije potpisani ugovori. Naša industrija troši 1,73 milijardi kubika gasa, sa tendencijom rasta, gradovi za grejanje troše 650 miliona kubika, domaćinstva blizu 300 miliona kubika, a postoji i želja za gasifikacijom zbog ekologije i energetske efikasnosti“, rekao je Zdravković.

Naveo je da ga ne čudi uvođenje američkih sankcija prema ruskim firmama Lukoil i Rosnjeft jer rat ulazi u „terminalnu fazu i stanje na frontu nije kako su zamišljali“.

Na pitanje da li će Srbija imati problema i sa strujom jer se uvoz povećava na oko 15 odsto, Zdravković je rekao da je EPS devastiran.

„Veliki uspeh u revitalizaciji EPS-a je imao Miroslav Tomašević, ali ga je ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović smenila i sad ona rukovodi EPS-om, mada je direktor Dušan Živković diplomirani inženjer elektrotehnike, ali ili ima slabo znanje ili slab karakter, pa sluša Đedović Handanović koja nema ni formalno znanje o energetici niti radno iskustvo, pa se posledice njenog rada sada vide na sve gorim i gorim bilansima“, rekao je Zdravković.

Dodao je da stanje sa električnom energijom nije dobro ni u Evropi jer je Ukrajina bila veliki izvoznik, a ratom joj je uništena infrastruktura, Nemačka je zatvorila nuklearne elektrane, sprovodi se „zelena agenda“ i „stvari ne idu dobro“.

Savet EU je pre nekoliko dana zazuzeo stav da uvoz ruskog gasa u zemlje EU treba da bude zabranjen od 1. januara 2026. godine, što se odnosi i na tranzit tog energenta kroz EU u treće zemlje.

Uredba predviđa pravno-obavezujuću, postepenu zabranu uvoza gasa iz Rusije, dok će potpuna zabrana biti na snazi od 1. januara 2028. godine.

U prelaznom periodu kratkoročni ugovori koji su zaključeni pre 17. juna 2025. mogu da budu realizovani do 17. juna 2026. godine, a dugoročni ugovori do 1. januara 2028. godine.

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je juče da je „laž“ da će Srbiji biti onemogućen transfer ruskog gasa.

Nakon objavljivanja stava Saveta EU ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović izjavila je da se Srbija, koja se gasom snabdeva Balkanskim tokom iz Rusije, nalazi „u veoma teškoj i gotovo bezizlaznoj situaciji, pošto je Savet EU usvojio zabranu tranzita ruskog gasa kroz EU u treće zemlje“.

Srbija nema potpisan dugoročni ugovor sa Gaspromom koji traži već mesecima, ali je najavljeno je da će sigurno snabdevanje imati do kraja 2025. godine.

(Beta)

