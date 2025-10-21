Stručnjak za energetiku: Srbiji neće biti problem cena gasa, nego što ga neće biti

Za Srbiju neće biti problem cena gasa, već ga jednostavno neće biti, nakon stava Saveta Evropske unije (EU) da uvoz ruskog gasa u zemlje te zajednice treba da bude zabranjen od 1. januara 2026. godine, kao i tranzit kroz EU u treće zemlje, rekao je danas stručnjak za energetiku, Miloš Zdravković, preneo je N1.

On je rekao da je deo Evrope u kome je Srbija slabo gasifikovan i nema alternativne gasovode, osim ruskih.

„Srbija ima interkonektor koji je napravljen sa Bugarskom, koji je kapaciteta 1,8 milijardi kubika, ali niko ne pominje da Bugari na svojoj teritoriji cevovode koji povezuju taj gasni konektor nisu završili“, rekao je Zdravković.

Čak i da završe u nekom brzom roku, Srbija, prema njegovim rečima, može da računa samo na 1,8 milijardi kubika.

Taj interkonektor se, kako je rekao, u krajnjem slučaju vezuje na grčku luku u Aleksandropolisu, u terminalu za tečni naftni gas, ali tečni naftni gas se ne kupuje u dragstoru, on se naručuje u obavezujućim ranijim ugovorima.

Naveo je da gasa nema dovoljno, ali pod pretpostavkom da ga ima u Aleksandropolisu i da su Grci i Bugari završili svoje prepravke, odnosno svoje instalacije, Srbija može da uveze 1,8 milijardi kubika, dok industrija troši 1,73 milijardi kubika.

„Naša metropola Beograd, Novi Sad, sve metropole koje se greju, koriste gas i one troše najmanje 650 miliona kubika, to je znači još 0,65 milijardi kubika. Naša domaćinstva troše blizu 300 miliona kubika, pa se postavlja pitanje, ne cene, već dostupnosti tog energenta“, naveo je Zdravković.

Kada se radi o evropskom mehanizmu za zajedničku nabavku gasa, Zdravković je ocenio da je Evropa želela da smanji zavisnost od ruskih energenata, nekada je nabavljala više od 40 odsto gasa iz Rusije i nikad to nije smanjila ispod 13 odsto.

Kako je rekao neke severne zemlje koje imaju razvijeniju infrastrukturu, pristup moru, računaju na zemlje centralne Evrope koje nemaju pristup morskim lukama, međutim, gasovodi kojima bi mogli da je snabdevaju, prema njegovim rečima, nemaju dovoljne kapacitete da bi taj gas stigao i do Srbije.

Naveo je da da je Srbija imala podršku ruske i evropske strane da modernizuje skladište gasa u Banatskon dvoru kapaciteta 450 miliona kubika, iz koga dnevno može da izvuče pet miliona kubika.

Bilo je, kako je rekao, ponuda u poslednjih 20 godina da se napravi skladište gasa u Srpskom Itebeju, kapaciteta 800 miliona kubika i kod Pančeva od oko 150 miliona kubika.

Dodao je da Nemci i Mađari imaju takve tehnologije, gde u napuštenim ležištima uglja skladište gas i da je to isplativo jer gas treba da se kupuje kada je jeftin.

Savet Evropske unije juče je zazuzeo stav da uvoz ruskog gasa u zemlje EU treba da bude zabranjen od 1. januara 2026. godine, što se odnosi i na tranzit tog energenta kroz EU u treće zemlje. Ministri energetike članica EU postigli su na sastanku u Luksemburgu dogovor o pregovaračkoj poziciji za nacrt uredbe o postepenoj obustavi uvoza ruskog prirodnog gasa.

Nakon što Evropski parlament definiše svoju pregovaračku poziciju, Predsedništvo Saveta EU započeće pregovore sa tim zakonodavnim telom o konačnom tekstu uredbe. Uredba, koja je ključni element plana EU za okončanje zavisnosti od ruske energije, uvodi pravno obavezujuću, postepenu zabranu uvoza gasa iz Rusije, dok će potpuna zabrana biti na snazi od 1. januara 2028. godine.

Kratkoročni ugovori koji su zaključeni pre 17. juna 2025. mogu da budu realizovani do 17. juna 2026. godine, a dugoročni ugovori do 1. januara 2028. godine.

(Beta)

