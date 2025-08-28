Struja u Srbiji od 1. oktobra skuplja za 6,6 odsto

Savet Agencije za energetiku danas je, na zahtev Elektroprivrede Srbije (EPS), dao saglasnost na odluku da električna energija za garantovano snabdevanje, odnosno za domaćinstva i male kupce, od 1. oktobra ove godine poskupi 6,6 odsto.

Kako je saopštila Agencija, poskupljenje struje prouzrokovano je rastom cena pristupa prenosnom i distributivnom sistemu.

Spuštanje granice između crvene i plave zone sa 1.600 na 1.200 kWh izazvaće, po oceni Agencije, rast prosečne cene za kupce koji imaju pravo na garantovano snabdevanje maksimalno do 1,9 odsto.

„Međutim, ova korekcija će imati uticaja samo na račune potrošača koji troše više od 1.200 kWh, kojih u ukupnom broju potrošača ima oko jedan odsto od aprila do oktobra, oko tri odsto tokom februara, marta i novembra, a tokom decembra i januara oko sedam odsto“, ističe se u saopštenju.

(Beta)

