Struja za domaćinstva i male kupce u Srbiji od danas skuplja 6,6 odsto, crvena zona od 1.200 kWh

Električna energija u Srbiji za garantovano snabdevanje po regulisanim cenama za domaćinstva i male kupce od danas je u proseku skuplja 6,6 odsto.

Savet Agencije za energetiku Srbije je na zahtev Elektroprivrede Srbije (EPS), krajem avgusta dao saglasnost na odluku o poskupljenju električne energije po osnovu rasta cena pristupa prenosnom i distributivnom sistemu.

Na zahtev Elektromreže Srbija i Elektrodistribucije Srbije Savet Agencije za energetiku je 21. avgusta dao saglasnost na odluke o ceni pristupa sistemu za prenos električne energije i ceni pristupa sistemu za distribuciju električne energije koje će se primenjivati od danas.

Ukupni rast odobrene cene prenosa u 2025. godini u odnosu na odobrenu cenu od 1. oktobra 2021. godine iznosi deset odsto, dok ukupni rast odobrene cene distribucije električne energije u odnosu na odobrenu cenu od 1. oktobra 2021. godine, obračunatu na bilansu za 2025. godinu, iznosi 16 odsto.

Savet Agencije je tada usvojio i izmenjenu Metodologiju za određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju električne energije u kojoj je produžen rok do kada će korisnici sistema iz kategorije kupaca „domaćinstvo“ imati pravo da im se obračunava manji iznos odobrene snage, bez promene rešenja o odobrenju za priključenje.

Ta mogućnost je ograničena do 31. decembra 2026. godine.

Savet Agencije usvojio je i izmene Metodologije za određivanje cene električne energije za garantovano snabdevanje kojom se za kupce iz kategorije „široka“ potrošnja spušta granica između „crvene“ i „plave“ zone potrošnje sa 1.600 kilovatsati (kWh) na 1.200 kWh.

Isto tako, produžen je rok do kada će se kupcima iz kategorije „domaćinstvo“, za objekte sa trofaznim priključkom za koje je odobrena snaga, veća od 11,04 kW, ali najviše 17,25 kW, odobrena aktivna snaga obračunavati za 11,04 kW, a ako je mesečna potrošnja aktivne energije u objektu do 350 kWh, odobrena snaga za taj kalendarski mesec će se obračunavati za 6,90 kW.

Ova mogućnost je ograničena do 31. decembra 2026. godine.

Spuštanje granice za „crvenu“ zonu na 1.200 kWh, prema objašnjenju Agencije za energetiku, povećaće prosečnu cenu za kupce koji imaju pravo na garantovano snabdevanje, maksimalno do 1,9 odsto.

Takvih kupaca, kako je navedeno, u ukupnom broju potrošača ima oko jedan odsto od aprila do oktobra, oko tri odsto tokom februara, marta i novembra, a tokom decembra i januara oko sedam odsto.

EPS je doneo odluku da od danas preduzetnici, mala i mikro preduzeća mogu da zaključe ugovor o garantovanom snabdevanju električnom energijom, bez obzira na potrošnju i naponski nivo na koji su priključena njihova merna mesta.

(Beta)

