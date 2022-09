Šuljginov: Evropa se neće osloboditi ruskog gasa do 2027.

MOSKVA – Velika je verovatnoća da Evropa neće moći da se oslobodi ruskog gasa čak ni do 2027. godine, a Rusija će nastaviti isporuku energetskih resursa prijateljskim državama i preusmeriti ih u slučaju da zemlje G7 postave limit za cenu ruske nafte i gasa saopštio je ministar energetike Nikolaj Šuljginov za TAS S.

Evropska unija je postavila planove da smanji uvoz za dve trećine do kraja godine i isključi ruski gas u potpunosti do 2027.

„Za taj cilj, oni moraju biti sigurni da će to moći da urade do 2027. Situacija sa cenama dokazuje da to nije tako jednostavno. Evropa se teško može osloniti na bilo koga osim na SAD, koje povećavaju proizvodnju tečnog prirodnog gas (LNG) “, rekao je Šuljginov.

On je još izneo mišljenje da će predstojeća zima pokazati koliko je realno uverenje Evrope da može bez ruskog gasa.

Prema njegovim rečima, to će zapravo dovesti do zastoja industrije, uključujući i hemijsku, i proizvodnje električne energije na gas i to će „biti potpuno nova situacija za Evropljane“, koji bi bila „previše neodrživa“.

Šuljginov je saopštio da će Rusija nastaviti isporuku energetskih resursa prijateljskim državama i preusmeriti isporuke u slučaju da zemlje G7 postave limit za rusku naftu i gas.

„Bilo koje radnje, uključujući i uspostavljanje gornje granice cena nafte i gasa, stvaraju uslove za deficit i povećavaju raspon i brzinu kretanja cena. Rusija će kao pouzdan partner obezbeđivati energetske resurse partnerima u prijateljskim državama i, svakako, zasititi domaće tržište“, istakao je ruski ministar za TAS S u intervjuu na marginama Istočnog ekonomskog foruma, koji se po sedmi put održava od 5.do 8.septembra u Vladivostoku.

Šuljginov je saopštio i da „Gasprom“ razmatra mogućnost za ubrzano preusmeravanje snabdevanja gasom sa zapada na istok i da su skoro završeni projektni materijali za izgradnju gasovoda do Kine preko Mongolije.

On je još naveo da će protok prirodnog gasa preko gasovoda Severni tok biti nastavljeno kada se završe ugovoreni radovi na remontu turbina.

Gasprom je 2. septembra obavestio o curenju nafte iz poslednje preostale gasne kompresorske jedinice u funkciji na gasovodu Severni tok.

Kompanija je morala u potpunosti da zaustavi snabdevanje gasom preko gasovoda da bi rešila problem oko curenja, prenosi TAS S.

Rusija je ranije najavila da će obustaviti isporuke nafte i naftnih derivata zemljama i kompanijama koje uvode gornju granicu cena, navodi ruska agencija.

(Tanjug)

