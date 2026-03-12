Sunoko najavio početak setve šećerne repe

Kompanija Sunoko, članica MK grupe, najavila je danas početak ovogodišnje setve šećerne repe, koja će u Srbiji biti zasejana na 30.000 hektara.

Sunoko je i ove godine obezbedio tradicionalnu podršku svojim partnerima i poljoprivrednim proizvođačima, isporukom kvalitetnog semena, pesticida i azotnog đubriva.

Pored repromaterijala za proizvodnju, kompanija je svojim proizvođačima obezbedila i novčane avanse za početak proizvodnje u iznosu od 300 evra po hektaru, a ovogodišnja cena šećerne repe iznosiće 45 evra po toni.

„Vremenski uslovi tokom februara i početka marta doneli su više padavina i nešto blaže temperature u odnosu na prethodnu godinu, što je doprinelo obnavljanju zaliha vlage u zemljištu i predstavlja dobru osnovu za početak nove proizvodne sezone. Upravo ovakvi uslovi dodatno potvrđuju značaj pravovremene pripreme zemljišta i primene pune agrotehnike u proizvodnji šećerne repe“, rekao je generalni direktor kompanije Sunoko Slobodan Košutić.

Dodao je da su na parcelama na kojima su proizvođači sledili preporuke njihovog Istraživačko-razvojnog centra i primenili kompletnu tehnologiju proizvodnje ostvareni stabilni i konkurentni prinosi, čak i u godinama sa izazovnim klimatskim uslovima.

„Naš fokus i ove godine ostaje na unapređenju produktivnosti, podršci proizvođačima i daljem jačanju domaće proizvodnje šećerne repe, jer verujemo da Srbija ima potencijal da očuva stabilnost sektora i dodatno poveća plasman šećera na evropskim tržištima“, rekao je Košutić.

Procena kompanije Sunoko je da će očekivana proizvodnja u ovoj sezoni obezbediti stabilno snabdevanje domaćeg tržišta šećerom, uz mogućnost dodatnog plasmana na inostranim tržištima.

Srbija danas predstavlja jedinu zemlju u regionu koja u potpunosti pokriva sopstvene potrebe za šećerom, što je, kako je ocenjeno, rezultat dugogodišnjih ulaganja i razvoja koje kompanija Sunoko kontinuirano sprovodi.

„Takva pozicija otvara prostor da Srbija i u narednom periodu dodatno učvrsti ulogu neto izvoznika šećera“, ističe se u kompanijskom saopštenju.

