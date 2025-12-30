Sutra u Srbiji skraćeno radno vreme prodavnica, tržnih centara, pošte

U Srbiji će sutra, 31. decembra pred novogodišnje praznike, kao i pred božićne praznike, radno vreme prodavnica, tržnih centara, pošte biti skraćeno, a pojedini objekti neće raditi 1. i 7. januara 2026. godine.

Dežurni prodajni objekti nespecijalizovanih trgovinskih formata, pretežno prehrambenog asortimana (hipermarketi, supermarketi, superete, mini-marketi), sutra moraju da rade najmanje od 9.00 do 18.00, najavio je Sekretarijat za privredu, objavio Beoinfo.

U četvrtak, 1. januara i na Božić, 7. januara dežurni prodajni objekti mogu biti zatvoreni, dok u petak 2. januara dežurni prodajni objekti moraju da rade najmanje od 9.00 do 12 sati.

Na Badnji dan, 6. januara dežurni prodajni objekti moraju da rade najmanje od 9.00 do 18 sati.

Benzinske stanice na državnim putevima I i II reda i opštinskim putevima na teritoriji Beograda rade od 00 do 24 sata, a ostale benzinske stanice u gradu najmanje od 6.00 do 20 sati.

Pošte sa celodnevnim radnim vremenom, sutra, 31. decembra radiće kraće, do 17 časova, dok će dežurne pošte raditi u četvrtak i petak 1. i 2. januara 2026. godine i u sredu 7. januara, saopštilo je preduzeće Pošta Srbije.

Svih dana praznika biće otvorene Glavna pošta u Takovskoj 2 u Beogradu od .00 do 21.30 i pošte na graničnim prelazima Čukarka, Batrovci, Horgoš i administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak, koje će raditi uobičajeno, non-stop.

Pošta na graničnom prelazu Gradina radiće od 7.00 do 18.30, zatim pošta na graničnom prelazu Sremska Rača radiće od 16.00 do 24 časa u četvrtak 1. i sredu 7. januara, dok će u petak 2. januara raditi od 00 časova do 24 časa.

U petak 2. januara biće otvorene 63 dežurne pošte u celoj zemlji, u Beogradu i svim većim gradovima i turističkim centrima.

Zelene pijace sutra, 31. decembra, radiće uobičajeno od 6.00 do 19.00, dok su neradni dani četvrtak, 1. januar i Božić, 7. januar 2026. godine, piše na sajtu Beoinfo.

Pijace „Zemun“, „Banovo brdo“, „Dušanovac“, i T.C. „Novi Beograd“ radiće skraćeno 1. i 7. januara od 6.00 do 14.00, a petak 2. januara sve zelene pijace radiće od 6.00 do 14.00.

JKP „Parking servis“ neće kontrolisati i naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima grada u četvrtak i petak, 1. i 2. januara 2026. godine, kao i na Badnji dan i Božić, 6. i 7. januara 2026. godine, kada će biti zatvoreni i šalteri za rad sa strankama u Takovskoj 31, Mileševskoj ulici 51 i Bulevaru Milutina Milankovića 134g.

Sve javne garaže, posebna parkirališta i kompleks „Međunarodni terminal“ biće neprekidno otvoreni tokom praznika i radiće po uobičajenom sistemu naplate, kao i Služba za eksploataciju vozila.

U subotu, 3. januara 2026. godine radiće naplata i kontrola parkiranja u zoniranim delovima grada, kao i svi šalteri Korisničkog servisa po uobičajenom radnom vremenu.

Maxi prodavnice, sutra rade skraćeno radno vreme do 18.00, a četvrtak, 1. januar je neradan dan.

U Petak, 2. januara Maxi prodavnice radiće redovno radno vreme, a na Badnji dan, 6. januar radno vreme biće do 18.00, dok je 7. januar, Božić neradan dan.

Super Vero marketi sutra, 31. decembra radiće do 18 časova, dok je četvrtak, 1. januar 2026. godine neradan dan.

Na Badnji dan, 6. januara 2026. godine, marketi će raditi do 17 časova, dok je 7. januar 2026. godine neradan dan.

Idea prodavnice u sutra, 31. decembra radiće do 18.00, a četvrtak, 1. januar biće neradan, dok će dežurne prodavnice u centru Beograda (Idea London i Idea Dorćol), raditi od 9.00 do ponoći, a prodavnice na Zlatiboru i Kopaoniku radiće od 9.00 do 22.00.

U petak, 2. januara prodavnice se vraćaju redovnom radnom vremenu.

Na Badnji dan, 6. januara, sve Idea, Roda i Mercator prodavnice radiće skraćeno do 18.00, dok je za Božic, 7. januara neradan dan.

Kurirska služba Dexpress sutra, 31. decembra preuzimanje pošiljaka obavljaće do 13.00, koje će na isporuci biti 6. januara 2026. godine.

Neradni dani su 1, 2. i 7. januar, dok su 5. i 6. januar radni dani, a pošiljke preuzete 6. januara biće na isporuci 9. januara.

Radno vreme paket šopova od 31. decembra do 06. januara 2026. biće od 9.00 do 17.00.

Lidl prodavnice sutra, 31. decembra radiće skraćeno do 18.00, dok će 1. januar biti neradan za sve maloprodajne objekte, a od 2. do 5. januara važice redovno radno vreme.

Na Badnji dan, 6. januara Lidl prodavnice će raditi skraćeno do 18.00, a neće raditi na Božić, 7. januara.

Radno vreme Univerexport prodavnica, korisničkog servisa, pošti i manjačnica unutar objekata, kao i online elakolije biće izmenjeno.

Sutra, 31. decembra svi maloprodajni objekti radiće do 18.00, osim na Zlatiboru i Vrnjačkoj Banji kada će raditi do 20.00, dok Univerexport onlajn elakolije rade do 17.00.

Menjačnice u okviru Univerexport prodavnica radiće od 8.00 do 14.00 u Rumenci, Temerinu, Futogu, dok ce u Beogradu, Novom Sadu, Kaću i Zrenjaninu raditi od 8.00 do 17.00.

Pošte, takode u okviru Univerexport prodavnica, radiće od 8.00 do 17.00 u Beogradu, od 7.00 do 17.00 u Novom Sadu, od 7.30 do 14.00 u Futogu, od 8.00 do 14.00 u Temerinu.

Četvrtak, 1. januar je neredan dan za sve maloprodajne objekte, pošte, menjačnice, korisnički servis i Univerexport online elakolije, osim objekata na Zlatiboru i Vrnjačkoj Banji koji će raditi od 8.00 do 20.00.

Na Božic, 7. januara neće raditi maloprodajni objekte, pošte i menjačnice, korisnički servis i Univerexport online elakolije.

