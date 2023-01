Švab: Svet se nalazi u periodu reglobalizacije i postaje sve međuzavisniji

NJUJORK – Osnivač Svetskog ekonomskog foruma u Davosu, Klaus Švab, izjavio je da se svet nalazi u periodu reglobalizacije, da postaje međuzavisniji, ali da će, sa druge strane, biti mnogo više odnosa na osnovu poverenja.

Švab je za Volstrit džurnal pojasnio da će do toga doći jer svet nije u stanju da kreira potrebne norme, kao ni neophodna pravila, koja može da deli.

„Budućnost sveta mogla bi da bude neka vrsta pačvork koalicija koje su zasnovane na poverenju“, ocenio je Švab.

On je ocanio da globalni sistem ide u višegodišnji period transformacije, kao i da je kriza u kojoj se svet nalazi, manje kriza u uobičajenom smislu, a više transformacija „našeg globalnog sistema“.

„Ako uzmemo ekonomsku stranu, rekao bih da ćemo proći kroz veoma težak period transformacije od tri, četiri, pet godina. A snage iza ovoga? Naravno, rat u Ukrajini. A i da rešimo rat, to će biti rekonstrukcija. Imate transformaciju ili tranziciju energije. Imate preoblikovanje globalnih lanaca snabdevanja. Imate post-kovid efekte, za koje neki ljudi kažu da su niža produktivnost i, naravno, potreba da se više ulaže u otpornost“, rekao je Švab.

Sa druge strane, smatra on, optimista je u pogledu energetske transformacije u smislu obezbeđivanja pristupu jeftinijoj energiji i struji.

Međutim, ističe Švab, to kratkoročno znači ulaganja.

„Ako uzmete rat, to znači troškove. Ako uzmete izmeštanje lanaca snabdevanja, to znači troškove…jer više ne kupujete od najefikasnijeg i najjeftinijeg izvora. Kupujete od najpouzdanijeg izvora. Dakle, ako uzmete sve te faktore zajedno, ja nemam nikakvu naučnu osnovu, ali bih rekao da je to verovatno jedan do tri odsto našeg globalnog BDP-a“, rekao je on.

Prema njegovim rečima, svet mora da se pozabavi tom transformacijom, ne kriznim mentalitetom, kako bi se našla jednostavna rešenja za veoma složene probleme.

Na pitanje da li vidi da se sve sve više deli na regionalizovanije blokove koji sarađuju u nekim oblastima i takmiče se u drugim oblastima, Švab kaže da politička dimenzija te transformacije znači da se ide u svet sa više sila.

„Naravno, imate dve supersile, ali onda imate supersilu u nastajanju poput Indije. Imate blokove poput Evrope, koja je, po mom mišljenju, postala jača uprkos Bregzitu u poslednje tri godine. Ne treba potcenjivati druge azijske zemlje. Zatim imate odmetničke države kao što su Severna Koreja i Iran. Onda imate ono što bih ja nazvao brza riba, male zemlje koje se brzo kreću i koje su neka vrsta uzora drugim zemljama, poput Singapura, i donekle, Izraela“, rekao je Švab.

On je naveo da postojeće institucije neće biti dovoljne u današnjem svetu, kao i da je jedan element koji nedostaje jeste da se u diskusiju integrišu druge važne zainteresovane strane kao što su biznis, mediji i slično.

„U Davosu ćete videti prezentaciju onoga što zovemo selo globalne saradnje. Stvorili smo zajednicu podrške od preko 70 kompanija i međunarodnih organizacija poput MMF-a ili Svetske trgovinske organizacije da stvorimo neku vrstu Davosa u metaverzumu, u virtuelnom svetu, da imamo mogućnost da nastavimo dijalog, ali da proširimo dijalog da integriše više zainteresovanih strana“, rekao je Švab.

Dodaje da je potrebna neformalna platforma od poverenja na kojoj može mnogo više da se govori na otvorene načine i da se zaista bavite pitanjima, „ne na politički način, već sa voljom da se nađe rešenje“.

Švab naglašava i da su brojne nesuglasice koje postoje u svetu rezultat nedostatka dijaloga, ali i uticaja korona virusa, jer su mnogi međunarodni dijalozi bili u zastoju, a video konferencije nisu idealno sredstvo za stvaranje prostora poverenja.

„I imali ste više ljudi stavljenih u izolaciju. Vidite porast problema mentalnog zdravlja širom sveta. Kada ste suočeni sa krizom, postajete sebičniji jer, umesto da se pitate: ‘Kako da rešim problem?’ prvo pitate: ‘Kako mogu da zaštitim svoju situaciju?’ „, rekao je Švab.

Dodaje da ono što je moglo da se vidi u poslednje dve godine jeste mnogo veći egoizam na ličnom nivou, koji se „prelio“ i na nacionalni nivo.

Na pitanje kada i kako se rat Rusije i Ukrajine završava, ili kuda bi mogao da ide, Švab kaže da vidi pozitivne znake na horizontu, ali da će i kada stane, nastupiti veoma težak proces da se zastoj neprijateljstava pretvori u dugoročno održivo rešenje, zbog velike greške napravljene sa procesom iz Minska.

(Tanjug)

