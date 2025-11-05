Švajcarski preduzetnici razgovarali sa Trampom o carini na njihovu robu, s lekovima neizvesno

Švajcarski poslovni lideri sastali su se s predsednikom SAD Donaldom Trampom da bi pokušali da mu skrenu pažnju na uticaj carine od 39 odsto na robu iz njihove zemlje, saopštilo je danas Ministarstvo ekonomije Švajcarske.

Tramp je u poruci objavljenoj u utorak uveče na svojoj društvenoj mreži „Truth Social“ napisao da je razgovarao o „trgovini i trgovinskim neravnotežama“ sa „visokim predstavnicima iz Švajcarske“, ne navodeći njihova imena.

„Sastanak je završen dogovorom da će naš trgovinski predstavnik Džejmison Grir Jamieson Greer) nastaviti razgovor sa švajcarskim liderima“, dodao je Tramp.

Ministarstvo ekonomije Švajcarske je Frans presu da je sastanak s Trampom bio „privatna inicijativa švajcarskih poslovnih lidera“ i da na sastanku nije bio niko iz švajcarske vlasti. Nije precizirano koje su kompanije bile na tom sastanku.

Švajcarska je među zemljama najteže pogođenim Trampovom protekcionističkom ofanzivom s carinom od 39 odsto uvedenom u avgustu koja izaziva veliku zabrinutost, posebno proizvođača satova, malih i srednjih industrijskih preduzeća i proizvođače čokolade i sira.

Farmaceutska industrija, najveći izvozni sektor Švajcarske, u neizvesnosti je iako su lekovi izuzeti od povećanja carinske tarife, ali Tramp često preti da će i njih obuhvatiti.

Krajem septembra, a zatim ponovo početkom oktobra, Bela kuća je objavila sporazume sa tri velike farmaceutske kompanije: Fajzer (Pfizer) (SAD), AstraZeneka (švedsko-britanska firma) i Merk (Nemačka) o smanjenju cena nekih lekova u zamenu za izuzeća od carina.

Poslednjih meseci, Tramp je postigao kompromise sa Evropskom unijom i drugim zemljama u zamenu za ustupke i obećanja o investicijama u SAD.

(Beta)

