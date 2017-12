Svetska banka insistiraće na brzini reformi u Srbiji

Šef kancelarije Svetske banke u Srbiji Stiven Ndegva izjavio je da će ta finansijska institucija u 2018. insistirati na brzini reformi, pre svega u poreskoj politici, privatizaciji javnih preduzeća, privlačenju stranih ivesticija i bržem rastu privrede od najmanje pet odsto bruto društvenog proizvoda (BDP).

„Na taj način će Srbija uspeti da za 15 godina stigne Evropu, a njeni gradjani osete bolji život“, rekao je Ndegva u intervjuu za praznični broj lista Blic.

On je na konstataciju da ta prognoza zvuči depresivno, rekao da je još lošija procena o 50 godina čekanja na evropski standard sa rastom od tri odsto godišnje, koliko bi trebalo da u tom slučaju Srbija stigne EU.

„Ljudi ne mogu da zamisle tako dug period, ali mogu 15 do 20 godina. Mi mislimo da je moguće da Srbija ostvari rast pet do šest odsto. Ali to zahteva resetovanje ekonomije“, rekao je Ndegva.

Šef kancelarije Svetske banke rekao je da bi Srbija trebalo da proda mnogo državnih firmi kojih ima oko 600, jer je to previše za svaku zemlju, i da je potrebno inicirati razvoj privatnog sektora, a ono što je od nacionalnog interesa učiniti efikasnim i omogućiti da ostvari profit.

On je rekao da je za mnoga javna preduzeća važna podrška države sa socijalnog aspekta, i da je sada manje rizično izdvajati takve subvencije, a da vlada takodje plnira da ih vremenom smanjuje i potpuno eliminiše.

(Beta)