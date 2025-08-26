Svetske akcije padaju nakon što je Tramp zaoštrio sukob sa američkim Federalnim rezervama

Akcije na berzi su danas znatno pale u Evropi i Aziji nakon što je američki predsednik Donald Tramp saopštio da otpušta guvernerku Federalnih rezervi (Fed) Lizu Kuk.

Tramp je u saopštenju na svojoj platformi Trut Soušal naveo da smenjuje Kukovu zbog navoda da je počinila hipotekarnu prevaru.

To je potez bez presedana koji predstavlja eskalaciju u Trampovoj borbi za veću kontrolu nad onim što se dugo smatralo institucijom nezavisnom od dnevne politike.

Osim što će potresti finansijska tržišta, verovatno će pokrenuti pravnu bitku koja će verovatno stići do Vrhovnog suda.

„Trampova odluka da smeni aktuelnog guvernera Feda poljuljala je poverenje u instituciju koja je temelj svetskog finansijskog sistema“, rekao je Najdžel Grin iz finansijske konsultantske kuće deVere Group.

„Investitori reaguju jer je nezavisnost centralne banke ključna za stabilnost tržišta, a svaki znak političkog previranja svuda budi uzbunu“, dodao je.

Na evropskim berzama Nemački DAX je izgubio 0,9 odsto, dok je CAC 40 u Parizu pao za 2,1 odsto. Britanski TFSE 100 je izgubio 0,7 odsto, dok je za Dau Džons izgubio 0,4 odsto.

Japanska berza Nikkei 225 je pao za skoro 1,0 odsto. Australijski S&P/ASX 200 je pao za 0,4 odsto. Južnokorejski Kospi je izgubio 1,0 odsto nakon što su podaci pokazali poboljšano potrošačko raspoloženje, jačajući očekivanja da centralna banka neće sniziti kamatne stope

Hongkonški Hang Seng je pao za 1,1odsto, dok je Šangajska berza opala za 0,4 odsto na 3.868,38.

Na Vol stritu, S&P 500 je pao za 0,4 odsto. Industrijski indeks Dau Džonsa zatvorio je sa padom od 0,8, a Nasdak je pao za 0,2 odsto. Dobici nekoliko velikih tehnoloških akcija pomogli su ublažiti gubitke na tržištu.

Prinosi na državne obveznice porasli su na tržištu obveznica nakon velikog pada u petak usred očekivanja da će Fed smanjiti svoju referentnu kamatnu stopu u septembru. Prinos na desetogodišnje državne obveznice porastao je na 4,28 sa 4,25 odsto kasno u petak.

Tramp je više puta napao predsednika Federalnih rezervi, Džerouma Pauela, zbog toga što nije smanjio kratkoročnu kamatnu stopu, pa čak je i pretio da će ga otpustiti.

Volstrit i dalje u velikoj meri veruje da će Fed smanjiti kamatne stope na svom sledećem sastanku u septembru. Trgovci vide 84 odsto šanse da će centralna banka smanjiti svoju referentnu kamatnu stopu za četvrtinu procentnog poena, prema podacima CME Grupe.

(Beta)

