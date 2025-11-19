Tabaković: Inflacija u padu, rast BDP manji od očekivanog – ove godine 2,1 odsto

Ona je prezentaciji inveštaja o inflaciji rekla da bi i bez te uredbe. koja je u primeni od septembra, inflacija usporila i u narednom periodu kretaće se u granicama cilja centralne banke.
Rast bruto domaćeg proizvoda (BDP), po rečima Tabaković u trećem kvaratalu ove godine bio je manji od projekcija NBS, iako je nastavljen rast proizvodnje i izvoza automobilske industrije, ali se uslužni sektor nije oporavio u očekivanoj meri, a i smanjena je aktivnost u oblasti građevinarstva.
„Nova projekcija NBS je da će ovogodišnji rast BDP-a biti 2,1 odsto“, kazala je Tabaković.
Budžetom Srbije za 2025. godinu projektovani rast BDP-a bio je 4,2 odsto.
(Beta)
