Tabaković: Najsavremeniji platni sistem počeo sa radom

BEOGRAD- Sistem instant plaćanja, čiji je operator NBS počeo je danas sa radom, a guverner NBS Jorgovanka Tabaković kaže da je reč o najsavremenijem platnom sistemu, koji će raditi neprekidno – 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji, 365 dana godišnje i omogućavaće prenos novčanih sredstava u roku od samo nekoliko sekundi.

„To omogućava novi „instant“ platni sistem, koji je pušten u rad danas u 10 časova i zahvaljujući kojem smo stali u red sa vodećim finansijskim institucijama u svetu koje imaju takav sistem plaćanja. On bi se mogao identifikovati sa hitnim plaćanjima“, rekla je Tabaković za Tanjug.

Kako je istakla, danas su nalozi prolazili u vremenu od 0, 2 sekunde, a vreme koje se garantuje od momenta kada se uplati novac do momenta kada on legne na račun onome kome je uplaćen je dve do tri sekunde.

„To je ta novina, revolucija u plaćanju. NBS je stvrorila infrastrukturu, svu kompletnu opremu, sistem povezivanja, i upoznavanje banaka sa tim da mozemo startovati sa takvim revolucionarnmim načinom plaćanja koji će biti u funkciji 24 sata svakog dana u godini“, objasnila je guverner.

Od danas će u sistem biti uključene 24 od 28 banaka, a preostale banke: Inteza, Erste, Vojdvođanska i Pireus, priključiće se u taj sistem najkasnije do 1. aprila 2019. godine.

Tabaković ukazuje da je ova institucija prilikom uvodenja IPS NBS sistema posebno vodila računa o tome da naknade koje naplaćuje učesnicima u sistemu budu gotovo simbolične.

Narodna banka Srbije je utvrdila da će naknada za izvršavanje naloga za prenos u IPS NBS sistemu, za banku platioca iznositi – četiri dinara.

U slučaju plaćanja na prodajnom mestu trgovca, Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu od banke trgovca, i ta naknada iznosi jedan dinar za plaćanje računa u iznosu do 600 dinara, odnosno dva dinara za plaćanje računa u iznosu više od 600 dinara.

Tabaković je rekla da je na uspostavljanju ovog sistema Narodna banka Srbije radila gotovo dve godine i da on predstavlja jedan od najznačajnijih projekata Narodne banke Srbije ikada.

IPS NBS sistem značajno će olakšati prenos novčanih sredstava kako građanima, tako i privredi.

Zahvaljujući ovom sistemu biće moguce izvršiti prenos novčanih sredstava u dinarima, do iznosa od 300.000 dinara po transakciji, u roku od samo nekoliko sekundi.

To znači da će primalac novčanih sredstava, samo nekoliko sekundi nakon što platilac inicira platnu transakciju, imati novčana sredstva na raspolaganju.

Korisnik prilikom plaćanja neće više morati da vodi računa da li je radni ili neradni dan, koje je doba dana i da li je ekspozitura banke u kojoj ima platni račun otvorena.

On će moći da plaća u bilo koje doba dana i to putem različitih kanala, u zavisnosti od toga šta mu njegova banka nudi, a opcije su brojne – pored šaltera, to su aplikacije za mobilno i elektronsko bankarstvo, kao i mogućnost da izvrši instant plaćanje na prodajnom mestu trgovca (fizičkom ili virtuelnom).

Tabaković kaže i da je ovaj sistem NBS uvela pre mnogih zemalja u Evropi.

„Kad verujete u ono što radite i ne čekate da vas tuđe direktive, rokovi i čclanstvo u EU prisili na to nego kad verujete da radite stvar za koju znate da će biti od koristi građanima, i saradnike koji imaju dovoljno znanja i energije i kojima znači vasa podrška, onda vam nije tesko da to sprovedete u delo“, rekla je Tabaković.

(Tanjug)