Tanasković: Cenu maline definiše tržište, sve drugo bi bilo iznuđeno i ishitreno

Ministarka poljoprivrede Srbije Jelena Tanasković izjavila je danas da država ne može da odredi cenu maline, jer otkupnu cenu definiše tržište i da bi sve drugo bilo „iznuđeno i ishitreno“.

„Država ne može da odredi cenu, cenu određuje tržište. Ne možete vi reći jednom privatniku moraš da platiš toliko, a prodaćeš za toliko. Prosto, on traži svog kupca i on ugovara“, kazala je Tanasković za RTS.

U prodavnicama u Srbiji kilogram maline košta od 500 do 1.000 dinara, dok je ministarka navela da je od nedelje najveći otkupljivač nudio 240 dinara za kilogram malina.

„Danas je utorak, videćemo. Juče se popodne pojavila još jedna ponuda, odnosno dve ponude do sinoć, hladnjačara koji su podigli cenu. To ide, to kreće, to je prosto tržište i to baš tako treba da izgleda. Sve drugo ne bi bilo realno. Sve drugo bilo iznuđeno i ishitreno“, rekla je ona.

Dodala je i da je 2023. vrlo specifična godina na evropskom tržištu, sa potpunim poremećajem cena.

„Poljska i ukrajinska malina kreće se od 0,9 evro centi do 1,2, 1,3 evra. Prosto oni gledaju gde su tu, odnosno treba tu malinu i prodati“, rekla je Tanasković.

Tanasković je ukazala i da je mnogo toga urađeno i pre početka berbe maline, kako bi se u novi rod i berbu ušlo što rasterećenije.

Podsetila je da je u novembru poslat zahtev Narodnoj banci koja je odobrila moratorijum kredita za prethodnu godinu za neisplaćenu malinu, kako bi hladnjačari mogli umesto da vraćaju kredite da plate proizvođačima ono što su ostali dužni.

„Nakon toga smo pre mesec dana na Vladi odobrili još dve milijarde dinara da oni mali i srednji hladnjačari koji nisu isplatili malinu iz prethodnog roda mogu da uzmu kredit u zalogu da daju malinu, čiju smo vrednost procenili na 300 dinara, i da isplate primarne proizvođače direktno iz tog kredita banke“, objasnila je Tanasković.

Navela je da je, da kada je bila u Ivanjici i Arilju 22. i 23. juna, tek počinjala berba i tada je prva akontna cena bila 200 dinara, već sedam, osam dana kasnije najveći otkupljivač maline je podigao cenu na 240 dinara.

„Sticajem čudnih okolnosti, već tog dana smo imali nekakvu protestnu šetnju, kako pojedini kažu spontano. Ja bih rekla to ništa nije spontano. Treba ljudi da znaju da prosto neka opozicija, nekakvi ljudi neće da propuste nijednu priliku, a malina je onako dobra prilika uvek i svake godine“, rekla je ona.

Tanasković je kazala da su „neki ljudi“ ponovo iskoristili mogućnost ili temu, umesto da budu u svojim malinjacima i čekaju, jer sistemski se stvar pomera i vrlo je uređena ove godine za razliku od prethodnih, da „pokrenu neke ljude“ i pokušaju „da skinu vladu Aleksandra Vučića“.

(Beta)

