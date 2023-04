Tanasković: Poljoprivreda je u 2023. godini jedan od ključnih porioteta vlade

BEOGRAD – Poljoprivreda je u 2023. godini jedan od ključnih porioteta Vlade Srbije, država je opredeljena apsolutno ka poljoprivredi, uvećanju stočnog fonda i ulaganju, rekla je Ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković na skupu povodom projekta „Grow up“ čiji je cilj da poljoprivredu i prehrambenu industriju afirmiše kao jedan od ključnih stubova ekonomskog napretka zemlje.

Prvu debatu u okviru projekta „Grow up – snaga zemlje“ organizovala je Privredna komora Srbije (PKS) i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

„Brojka u budžetu namenjena poljoprivredi, najveća do sada, govori o spremnosti države i načinu na koji će država posmatrati poljoprivredu ove i narednih godina“, rekla je Tanaskovićeva.

„Zahvalna sam PKS na organizaciji i ideji da se priča o poljoprivredi na ovaj način, kako bi pokazali na pravi način kako je Srbija krenula velikim iskorakom napred“, rekla je Tanaskovićeva.

Kako je objasnila, projetak „Grow up“ u poljoprivredi će predstaviti poljoprivredu i sve ono što je pokrenuto, a to je, kako kaže, jako bitno.

„Mali poljoprivrednici će imati benefite tako što će administrativni poslovi ubuduće biti brži, operativniji i transparentniji. Moći će da dobiju sredstva koja su opredeljena budžetom za ovu godinu u ovoj godini“, govorila je ministarka o novom sistemu eAgrar.

Poljoprivrednici će svojim registrom upravljati sami, i u svakom trenutku će imati uvid u svoje stanje, rekla je Tanaskovićeva.

Takođe, dodala je ona, moraće da se isprave sve nepravilnosti, kako bi, kaže ona, ubuduće postojala tačna baza.

„Na taj način ćemo teritorijalno pogađati šta kom regionu u Srbiji nedostaje“, rekla je ona.

Predsednik PKS-a Marko Čadež je rekao da „nikada privreda i poljoprivredni sektor nisu imali bolji i dublji dijalog sa državom nego što je to sada, a to nam pokazuje i ovaj događaj koji je jedan u nizu naših dijaloga sa ministarkom“.

Kako je objasnio Čadež, to je velika stvar zato što se nalazimo u vremenu kada je bezbednost hrane strateško pitanje od nacionalnog značaja.

„Relativno smo u lošijem položaju nego mnogi drugi na našem kontinentu. Pitanje kako ćemo opstati i kako ćemo se razvijati je pitanje tehnološkog razvoja, održivosti i onoga što država kreira kao okvir. Ovi se razgovori služe tome kako ćemo starteški postaviti stvari za budućnost“, rekao je Čadež.

Kako je rekao, problemi sa kojima se poljoprivreda suočava i podsticanje razvojnih šansi koje do sada nismo na pravi način mogli da podržimo su stvari, kaže Čadež, koje su nam važne u današnjem dijalogu.

„Živimo u vremenu kada globalno tržište više nije jedinstveno“, rekao je Čadež.

Direktor intituta za informacione tehnologije biosistema „Bio Sens“ Vladimir Crnojević kaže da je njihova misija da podrže transformaciju, te da je to „nešto što je potpuno izvesno da će se dogoditi u Srbiji“.

„Naša misija je da podržimo transformaciju kroz koju poljoprivreda prolazi na svetskom nivou. U Srbiji je to izvesno da će se desiti“, rekao je Crnojević.

Informacione tehnologije i poljoprivreda su, kako kaže, dva najača industrijska sektora kod nas, ali su, dodaje on, informacione tehnologije u obimu izvoza pretekle poljoprivredu.

„Poljoprivreda je mnogo stabilnija grana i to je ono na šta trebamo da se oslonimo, ali takođe i da iskoristimo ono u čemu smo jaki, a to su informacione tehnologije, da ta dva spojimo“, rekao je on.

