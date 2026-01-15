TASS: EU smanjila plaćanja za ruski gas na najniži nivo za pet godina

 –  

Evropska unija (EU) je u novembru 2025. godine platila najmanji iznos u poslednjih pet godina za ruski gas koji se isporučuje gasovodima i za tečni prirodni gas (LNG), prenosi ruska novinska agencija TASS pozivajući se na podatke Eurostata i svoj proračun.EU je u novembru 2025. uvezla ruski gas za ukupno 752,5 miliona evra. Od toga, gasa putem gasovoda uvezeno je za 415 miliona evra, a zemlje EU su za LNG iz Rusije, koji se hladi i transportuje tankerima, platile 337 miliona evra, što je najniži iznos od avgusta 2023. godine.

Foto: Beta

„Turski tok“ je jedina aktivna ruta gasovoda za isporuke ruskog gasa ostalim delovima Evrope. Preostale količine se regionu isporučuju u obliku LNG-a.

Među vodećim po kupovini ruskog gasa bile su Francuska (219 miliona evra), Mađarska (215 miliona evra), Bugarska (81 milion evra), Grčka (66 miliona evra) i Španija (61 milion evra). Slovačka je za gas platila 45,5 miliona evra, dok je Italija platila četiri miliona evra.

Ukupno je Evropska unija u prvih 11 meseci prošle godine platila 5,4 milijarde evra za ruski gas iz gasovoda, a godinu dana ranije 6,7 milijardi evra. Kupovina LNG-a iz Rusije u tom periodu plaćena je ukupno 6,8 milijardi evra, a godinu pre toga 6,3 milijarde evra, prenosi TASS.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com