TASS: EU smanjila plaćanja za ruski gas na najniži nivo za pet godina

„Turski tok“ je jedina aktivna ruta gasovoda za isporuke ruskog gasa ostalim delovima Evrope. Preostale količine se regionu isporučuju u obliku LNG-a.
Među vodećim po kupovini ruskog gasa bile su Francuska (219 miliona evra), Mađarska (215 miliona evra), Bugarska (81 milion evra), Grčka (66 miliona evra) i Španija (61 milion evra). Slovačka je za gas platila 45,5 miliona evra, dok je Italija platila četiri miliona evra.
Ukupno je Evropska unija u prvih 11 meseci prošle godine platila 5,4 milijarde evra za ruski gas iz gasovoda, a godinu dana ranije 6,7 milijardi evra. Kupovina LNG-a iz Rusije u tom periodu plaćena je ukupno 6,8 milijardi evra, a godinu pre toga 6,3 milijarde evra, prenosi TASS.
(Beta)
