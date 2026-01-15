TASS: EU smanjila plaćanja za ruski gas na najniži nivo za pet godina

Evropska unija (EU) je u novembru 2025. godine platila najmanji iznos u poslednjih pet godina za ruski gas koji se isporučuje gasovodima i za tečni prirodni gas (LNG), prenosi ruska novinska agencija TASS pozivajući se na podatke Eurostata i svoj proračun.EU je u novembru 2025. uvezla ruski gas za ukupno 752,5 miliona evra. Od toga, gasa putem gasovoda uvezeno je za 415 miliona evra, a zemlje EU su za LNG iz Rusije, koji se hladi i transportuje tankerima, platile 337 miliona evra, što je najniži iznos od avgusta 2023. godine.

„Turski tok“ je jedina aktivna ruta gasovoda za isporuke ruskog gasa ostalim delovima Evrope. Preostale količine se regionu isporučuju u obliku LNG-a.

Među vodećim po kupovini ruskog gasa bile su Francuska (219 miliona evra), Mađarska (215 miliona evra), Bugarska (81 milion evra), Grčka (66 miliona evra) i Španija (61 milion evra). Slovačka je za gas platila 45,5 miliona evra, dok je Italija platila četiri miliona evra.

Ukupno je Evropska unija u prvih 11 meseci prošle godine platila 5,4 milijarde evra za ruski gas iz gasovoda, a godinu dana ranije 6,7 milijardi evra. Kupovina LNG-a iz Rusije u tom periodu plaćena je ukupno 6,8 milijardi evra, a godinu pre toga 6,3 milijarde evra, prenosi TASS.

(Beta)

