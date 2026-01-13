Telekom Srbija preuzima 80 odsto udela u kompaniji Mondo INC

Telekom Srbija postigao je sporazum o preuzimanju 80 odsto udela u kompaniji Mondo INC i time stekao vlasništvo nad kompanijom Firefly productions, kao i vlasništvo nad „najsavremenijim“ filmskim studijima u tom delu Evrope, saopšteno je danas.

Tom transakcijom, Telekom Srbija, kako se navodi, nastavlja razvoj poslovanja kroz širenje portfolija i ulazak u nove poslovne modele.

„Istovremeno, svom medijskom portfoliju dodaje najveći digitalni medijski ekosistem u Srbiji, čime upotpunjuje ponudu prema korisnicima i dodatno osnažuje kapacitete u oblasti digitalnih usluga i oglašavanja, kao i produkcijske i studijske kapacitete“, piše u saopštenju Telekoma.

Navedeno je da se integracijom ekosistema Telekoma Srbija i Mondo INC unapređuje ponuda prema korisnicima u infotainment (infozabava) segmentu, donosi veća vrednost krajnjim korisnicima kroz sadržaj i jača ponuda kompanijama i oglašivačima kroz modernije formate, veći doseg i napredne digitalne alate.

Preuzimanje Firefly produkcije i studija predstavlja, kako je istaknuto, snažan iskorak u daljem širenju kapaciteta za proizvodnju sadržaja.

„Vodeća digitalna medijska kompanija u Srbiji i regionu Mondo INC ovom promenom vlasničke strukture ulazi u novo poglavlje poslovanja, a ova poslovna transakcija predstavlja naredni korak u daljoj modernizaciji poslovanja kompanije, diversifikaciji medijskog portfolija i jačanju ukupne tržišne vrednosti“, piše u saopštenju.

(Beta)

