Telekom Srbije i PKS zajedno za još veću sajber bezbednost privrede

Privredna komora Srbije (PKS) i Telekom Srbija potpisali su danas Memorandum o saradnji u oblasti unapređenja informacione i sajber bezbednosti privrednih subjekata u Srbiji.

Cilj inicijative je da se poveća svest o sajber bezbednosti, identifikuju ranjivosti i pruži praktična podrška institucijama i preduzećima svih veličina u Srbiji.

Memorandum su potpisali predsednik PKS Marko Čadež i generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić.

Lučić rekao je da je Telekom Srbija tokom protekle godine intenzivno ulagala u sajber bezbednost, ne samo da bi zaštitila sopstvenu kompaniju, već i da bi imala rešenja i znanje da pomogne svim drugim kompanijama u Srbiji i regionu kako da zaštite svoje poslovanje od hakerskih napada.

„U današnjem geopolitički nestabilnom svetu, čak i same države ulažu u tehnologije sajber i hakerskih napada, što znači da će sve firme, manje ili više, u narednim godinama biti pod nekom vrstom sajber pretnji. Razvoj veštačke inteligencije dodatno povećava rizik, stvarajući mogućnost velikih šteta i manipulacija. Zato sve kompanije koje koriste internet kao ključni deo svoje funkcionalnosti moraju sagledati nivo rizika i načine zaštite“, kazao je Lučić.

On je dodao da Telekom Srbija, zahvaljujući znanju koje poseduje i tehnološkim kapacitetima, kao i snažnim vezama sa američkim kompanijama i institucijama koje se bave sajber bezbednošću, može da garantuje najnovija softverska rešenja prilagođena savremenim pretnjama.

„Naša prednost je i to što imamo više centara u Srbiji, uključujući i kol-centar koji funkcioniše 24 sata, kome kompanije mogu odmah da se obrate za savet i podršku u slučaju sajber napada“, rekao je Lučić.

Predsednik PKS Marko Čadež istakao je da je zaštita svih kompanija u Srbiji od sajber napada jedan od najvažnijih zajedničkih zadataka PKS i Telekoma Srbija.

„Govorimo o problemu koji se tiče svih nas, a to je pitanje bezbednosti i sigurnosti u sajber prostoru“, rekao je Čadež.

On je naglasio da su za odbranu od sajber napada potrebni dobri stručnjaci, znanje i pouzdani sistemi zaštite, a upravo je Telekom Srbija pravi partner za razvoj adekvatnih rešenja.

Zajednički projekat PKS i Telekoma Srbija imaće, kako je naveo, nekoliko segmenata.

Čadež je objasnio da se prvi segment odnosi na to da svaka kompanija, bez obzira na veličinu, može da proveri svoje trenutno stanje, da utvrdi gde je ranjiva, koliko može da bude pogođena i kakve posledice bi mogao da ima eventualni napad, dok je drugi deo projekta usmeren na edukaciju kompanija.

„Organizovaćemo radionice i seminare u Beogradu, ali i u svih 17 regionalnih privrednih komora širom Srbije, kako bismo došli do svake kompanije, naročito do malih i srednjih preduzeća koja možda i ne znaju šta ih čeka. Naš cilj je da to saznaju pre nego što bude kasno i da preduzmu mere zaštite na vreme“, rekao je predsednik PKS.

On je istakao i da će kompanije imati pristup posebnim paketima zaštite koji nude osnovni nivo bezbednosti, prilagođen tipu kompanije, njenom poslovanju i identifikovanim rizicima.

(Beta)

