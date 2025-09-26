Telekomu Srbije odobreno preuzimanje Kurira

Kompanija Telekom Srbija obavestila je Komisiju za zaštitu konkurencije u Srbiji o nameri da preuzme kompaniju Mondo INC, izdavača Kurira, rečeno je za sajt „Raskrikavanje“ u toj komisiji.

Komisja je navela da je odobrila tu koncentraciju, ali još nije dostupna na zvaničnom sajtu, a objaviće je, kažu, „kada se za to steknu ‘procesni uslovi’ „, poput zaštite podataka.

Prethodno je odobrenje za preuzimanje kompanije Mondo koja je za sada u vlasništvu biznismena Igora Žeželja, Telekom dobio i od antimonopolskih komisija Severne Makedonije i Crne Gore.

„Komisija za zaštitu konkurencije u Srbiji dobila je prijavu koncentracije tržišnih učesnika Telekom Srbija i Mondo INC, koju je i odobrila u skladu sa Zakonom o zaštiti konkurencije“, odgovorila je ta komisija na pitanje novinarke „Raskrikavanja“.

Od prošle godine, kada je antimonopolska komisija Severne Makedonije to objavila na svom sajtu, poznato je da državni Telekom Srbija namerava da preuzme kompaniju Mondo INC.

Taj telekomunikacioni operater je bio obavezan da obavesti makedonsku komisiju o svojoj nameri jer u Severnoj Makedoniji posluje preko tamošnje kompanije MTEL.

Tu obavezu ima i u drugim zemljama regiona u kojima razvija poslovanje, ali je makedonska komisija, za razliku od drugih komisija, to objavila na svom sajtu. Makedonska antimonopolska komisija je odobrila ovu koncentraciju.

„Zeleno svetlo“ za preuzimanje, odnosno sticanje individualne kontrole nad Mondom, Telekom je u novembru prošle godine dobio i od Saveta Agencije za zaštitu konkurencije Crne Gore gde posluje preko kompanije „m:tl“.

Generalni direktor Telekom Srbije, Vladimir Lučić, prethodno u telefonskom razgovoru sa novinarkom portala „Raskrikavanje“ nije želeo da potvrdi da li će i kada Telekom da preuzme Mondo.

„Jedno je kad dobijete dozvole od regulatora, a drugo je da li ćete to realizovati“, kratko je prokomentarisao u oktobru prošle godine.

Slično su tada odgovorili i iz same kompanije.

„Ukoliko dobijemo neophodne dozvole nadležnih regulatora svih zemalja u regionu, donećemo konačnu odluku da li ćemo i kom procentu postati i vlasnici našeg dugogodišnjeg partnera“, naveli su iz Telekoma.

Odavno se zna da Telekom i kompanije Igora Žeželja sarađuju.

Poznata su i milionska ulaganja državnog operatera u Mondo što je potvrdio i ugovor, potpisan krajem 2018.

Prema sadržaju tog ugovora, Telekom se obavezao da će uložiti čak 38 miliona evra u Žeželjevu krovnu firmu Wireless media (WM), odnosno njegovu ćerku firmu Mondo INC.

„Raskrinkavanje“ je pisalo da je taj ugovor sadržao i odredbu da pet godina posle potpisivanja ugovora Telekom ima pravo da zahteva od Žeželja da mu proda kompaniju Mondo.

Upravo su, baš po isteku tih pet godina, 2023. počele promene u vlasničkoj strukturi Žeželjevih medija. U oktobru te godine, on je dotadašnjeg izdavača Kurira, kompaniju Adria Media Group (AMG) pripojio kompaniji Mondo.

Danas je Mondo izdavač više medija, među kojima je najpoznatiji Kurir koji ima novine, portal i televiziju.

Mondo ima više portala među kojima su Espreso, Glossy, Mondo, Sensa, Yumama, Stvar ukusa, Smart life, Lepa i srećna, kao i magazin Elle. Mondo je i vlasnik kablovske televizije Klasik TV i DOX TV-a, produkcijske kuće Firefly Production koja stoji iza mnogih domaćih serija i filmova.

(Beta)

