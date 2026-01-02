Tesla nije više najuspešniji proizvođač električnih vozila na svetu, pretekao ga kineski BYD

Kompanija Tesla je danas izgubila titulu najuspešnijeg svetskog proizvođača električhih vozila, a među razlozima su revolt potrošača zbog desničarske politike vlasnika firme Ilona Maska, istek važenja poreskih olakšica za američke kupce i žestoka konkurencija na tržištu izvan SAD.

Najuspešnija na svetu postala je kineska kompanija BYD, koju je multimilarder Mask svojevremeno otpisivao.

Tesla drugu godinu za redom beleži pad prodaje.

Ova kompanija je saopštila da je 2025. godine prodala 1,64 miliona vozila, to jest devet odsto manje nego prethodne godine.

BYD je, pak, prodao 2,26 miliona vozila prošle godine i izbio na prvo mesto među proizvođačima električnih vozila sa najvećom prodajom.

To je zapanjujući poraz za Maska, koji je otpisivao BYD kao pretnju u vreme kada je uspon Tesle delovao nezaustavljivo, bacajući pod noge čak i proizvođače tradicionalnih automobila koji su imali mnogo veće resurse.

Uspon Tesle je pomogao Masku da postane najbogatiji čovek na svetu.

(Beta)

