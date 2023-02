TOB: Turistička privreda veoma zainteresovana za učešće na sajmu u Istanbulu

BEOGRAD – Na Međunarodnom sajmu turizma EMITT koji se u Istanbulu održava od 8. do 11. februara pod okriljem Turističke organizacije Beograda (TOB) nastupiće do sada rekordan broj učesnika iz Srbije koji će turskim agencijama i posetiocima sajma predstaviti mogućnosti za putovanja u našu zemlju, saopštila je Turistička organizacija Beograda.

Iz TOB navode da će svoju ponudu između ostalih predstaviti turističke organizacije Srbije, Vojvodine, Niša, Novog Sada, Novog Pazara, nacionalni avioprevoznik Er Srbija, zatim Privredne komore Srbije i Vojvodine, te brojne agencije i hoteli.

Direktor TOB Miodrag Popović je ocenio da je ogromno interesovanje naše privrede za učešće na ovom sajmu dokaz da veliki uspeh koji Beograd godinama ima na turskom tržištu otvara poslovnu šansu za čitavu Srbiju.

“ Za Turističku organizaciju Beograda to je podstrek da pojača svoje aktivnosti na tržištu čitave Turske“, rekao je on.

Mogućnosti za turističke posete predstaviće i Partizan Travel i FK Crvena Zvezda, dok će Jahting klub „Kej“ promovisati krstarenja rekama a prvi put na sajmu, uz destinacije iz Srbije, svoju ponudu predstaviće i Turistička organizacija Trebinja.

Iz Turističke organizacije Beograda navode da osim svakodnevnih letova iz Istanbula za Beograd više puta dnevno, kao i letova iz Istanbula do Niša, naša nacionalna avio kompanija Er Srbija od 28. marta pojačava postojeće letove Anadolu Džet između Ankare i Beograda direktnim letovima, a od 15. aprila uvodi i novu direknu liniju između Izmira i Beograda dva puta nedeljno.

Uz veliki broj unaped zakazanih sastanaka turske i srpske turističke privrede na štandu TOB, očekuje se poseta visoke delegacije grada Izmira, kao i visokih zvaničnika i predstavnika najvažnijih institucija i kompanija u Turskoj.

Kada je reč o posetama turskih turista glavnom gradu Srbije, Turistička organizacija Beograda ističe da su sa 77.000 turista i 253.956 ostvarenih noćenja u prošloj godini, Turci bili na drugom mestu liste najbrojnijih gostiju u Beogradu.

TOB će na sajmu predstaviti mogućnosti za putovanja u našu prestonicu, smeštajne kapacitete, novine u ovoj sezoni, turističke programe, najvažnije kulturne događaje kao i gastronomsku ponudu.

