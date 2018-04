Todorić: Nagodba u procesu vanredne uprave u Agrokoru katastrofa za Hrvatsku

Bivši čelnik Agrokora Ivica Todorić izjavio je da ako se postigne nagodba u procesu vanredne uprave u tom koncernu da bi to bila katastrofa za Hrvatsku, „uništenje ogromnih kapitala i industrije“ i da je siguran da se to neće dogoditi.

Premijer Hrvatske Andrej Plenković rekao je 10. aprila da je završen proces usaglašavanja osnovnih elemenata nagodbe u procesu vanredne uprave u koncernu Agrokor i dodao da će pravni tekst biti završen u naredna tri meseca.

Vanredni poverenik za Agrokor Fabris Peruško kazao je tada da je model podele vlasničke strukture i dalje u izradi, ali da će Sberbank kao najveći poverilac, sa 1,1 milijardu evra u svim potraživanjima imati dominantan vlasnički udeo.

Po dostupnim podacima, ruske Sberbank i VTB banka, imale bi pojedinačno najveći udeo u vlasništvu i to izmedju 30 i 46 odsto.

Todorić je za N1 rekao da Agrokor uopšte nije bio u problemima i da nije bilo problema sa plaćanjima i dugovima.

„Nikakvog problema nije bilo s plaćanjima, dugovima… Ja nisam imao nikakvih likvidnih problema, obaveza, ništa“, rekao je Todorić.

On je kazao da je bio pod pritiskom kada je potpisao specijalni zakon o toj kompaniji (Lex Agrokor), jer bi u suprotnom, prema njegovim tvrdnjama kompanija bila uništena.

„Ja sam pod pritiskom potpisao to da ne napravim štetu i da ne potopim sve, jer su oni to bili spremni da urade. To je bila čista ucena, mesec dana pre organizovana od politike“, rekao je Todorić i dodao da je u tome, izmedju ostalih, „od prvog dana bio aktivan premijer Andrej Plenković“.

(Beta)