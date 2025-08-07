Tojota smanjila prognoze za godišnju dobit, najviše zbog američkih carina

Japanska Tojota, najveći svetski prozvođač automobila, smanjila je danas prognozu za neto dobiti 2025-2026. fiskalne godine, pozivajući se na „teške uslove“ posebno zbog nove američke carine koja može da je košta do osam milijardi evra godišnje.

Tojota očekuje neto dobit od 2.660 milijardi jena (15,46 milijardi evra) za fiskalnu godinu koja je počela u aprilu, a prethodno je očekivala dobit od 3.100 milijardi jena. To je pad od 44 odsto na godišnjem nivou.

Neto dobit Tojote u prvom tromesečju ove fiskalne godine (april-jun) je opala za 36,9 odsto, na 841 milijardi jena (4,88 milijardi evra) zbog američke carinske tarife.

Dobitj je opala iako je tromesečni obrt porastao za 3,5 odsto, na 12.253 milijardi jena (71 milijarda evra).

Izvoz japanskih vozila u SAD koje su ključno tržište gde Tojota realizuje gotovo četvrtinu svoje prodaje, od aprila je pogođen dodatnom carinom od 25 odsto, deset puta višom nego pre.

Posle sporazuma zaključenog krajem jula sa Vašingtonom Tokio je saopštio da je postigao da se ukupne carine na automibile spuste na 15 odsto, ali datumi za primenu tog dogovora nisu jasni.

Za celu fiskalnu godinu 2025-2026. Tojota procenjuje da će američke carine odneti 1.400 milijardi (8,14 milijardi evra) od njene dobiti.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com