Tomislav Nikolić na sajmu CIFIT u Sjamenu

BEOGRAD – Predsednik Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje s Rusijom i Kinom Tomislav Nikolić razgovarao je danas u Sjamenu, tokom sajma CIFIT, a predstavnicima kineske kompanije Ćina New City Commercial Development Co. Ltd iz provincije Anhui, koja se bavi izgradnjom, prodajom i upravljanjem komercijalnih nepokretnosti.

Kako je saopšteno iz Saveta, Nikolić je istakao da Srbija i Kina imaju potpisan Sporazum o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu i da je saradnja prvenstveno počela kroz realizaciju infrastrukturnih projekata, a da se proširila na sve oblasti saradnje.

„Iskreno se nadam da će sastanci kineskih i srpskih privrednika kao i naših zvaničnika tokom sajma ‘CIFIT 2019’ doprineti razvoju odnosa kineskih provincija i Srbije, kao i sveobuhvatnih odnosa naših dveju država. Srbija je ocenjena kao stabilna država za nove investicije i svi koji žele da investiraju u Srbiju kod nas su dobrodošli”, naglasio je Nikolić.

Predstavnici kineske kompanije izrazili su zainteresovanost za izgradnju stambenih objekata u Srbiji, posebno u Beogradu i na području reke Dunav. Oni su istakli da je njihova kompanija veoma uticajna u Kini i meću kineskim privrednicima, kao i da imaju sedište i u Nemačkoj, ali da žele dalje da razvijaju svoje poslovanje u Evropi.

„Iskustvo stranih investitora kada je reč o stambenoj gradnji u Srbiji je izuzetno pozitivno, u našoj zemlji postoje veoma dobre mogućnosti za gradnju stanova i komercijalnih kompleksa”, naglasio je tokom sastanka direktor Republičke direkcije za imovinu Jovan Vorkapić, dodaje se u saopštenju.

(Tanjug)