Toplana u Nišu grešila prilikom obračuna cene grejanja

Gradska toplana u Nišu ima rok do kraja marta da postupi u skladu sa preporukama koje se nalaze u Izveštaju Državne revizorske institucije koja je analizirala njeno poslovanje u 2016. godini.

Preporuke se uglavnom odnose na formiranje cene grejanja.

U Pokretu slobodnih stanara (PSS) koji je obelodanio postojanje izveštaja navode da je Džavna revizorska institucija u tom dokumentu na 132 strane navela da je u utvrdjivanju cene grejanja za prethodne dve sezone uočeno niz nepravilnosti.

Član Upravnog odbora PSS-a Saša Kostić naglasio je da je DRI potvrdio ono što pokret tri godine upozorava, a to je da toplana nezakonito naplaćuje račune.

„Analizom poslovanja i uvidom u dokumentaciju utvrdili smo da se puno inputa na nezakonit način uvrštava prilikom formiranja cene i to značajno povećava cene usluga toplane“, kazao je Kostić.

On je istakao da bi cena grejanja u Nišu bila upola niža od sadašnje kada bi se svi ti inputi koji se nezakonito obračunavaju bili izbačeni i fiksnog dela cene, odnosno iz proizvodnih troškova koje Toplana prikazuje.

„U proizvodne troškove toplana uračunava izmedju ostalog i kamate na kamate, potraživanja koje je nemoguće naplatiti i stipendije. Sporna je i visina jubilarnih nagrada, zarada zaposlenih, kao i njihov broj“, rekao je Kostić.

On je istakao da je, prema analizama PSS-a, samo u 2016. godini Toplana isplatila za zarade 9,2 miliona dinara više nego što je po zakonu smela, a i taj trošak su platili gradjani.

„Izuzetno je sporan broj broj zaposlenih u tom preduzeću. Izveštaj DRI pokazuje da se u Toplani godinama protivzakonito vrši neuskladjeno zapošljavanje. Odnos broja proizvodnih i neproizvodnih radnika sada iznosi 30 prema 70“, kazao je Kostić.

Prema Kostićevim rečima, Državna revizorska institucija je decidirano navela da je Toplana kršila viša zakona, izmedju ostalih i Zakona o energetici, Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o katastru i Zakona o obligacionim odnosima.

Kostić je izjavio da, posle izveštaja DRI, Pokret slobodnih stanara očekuje pokretanje postupaka i utvrdjivanje odgovornosti nadležnih.

„Sadašnji direktor Toplane kaže da je već postupio po preporukama DRI, ali mislimo da to nije tačno, jer bi

to značilo značajno nižu cenu grejanja“, izjavio je Kostić.

Prema mišljenju Pokreta slobodnih stanara, protivzakonitim obračunom cene grejanja, korisnici daljinskog grejanja u Nišu oštećeni su za oko 10 miliona evra.

Direktor Gradske toplane Predrag Milačić rekao je za agenciju Beta da Državna revizorska institucija jeste ustanovila da je bilo nekih manjih grešaka u kalkulaciji cena prethodne dve grejne sezone, ali da je Toplana tada primenjivala niže cene od onih koje su po metodologiji Vlade Srbije obračunate, tako da gradjani nisu bili oštećeni.

Milačić je podsetio da je u grejnoj sezoni 2015/2016 umesto izračunatih 32,37 dinara po metru kvadratnom, primenjivana cena od 28,26 dinara, a u grejnoj sezoni 2016/2017 umesto kalkulisane cene 29,88 takodje 28,26.

„Ubedjen sam da su ove razlike od kalkulisane i primenjene cene veće nego propusti koje je Toplana činila“, kazao je Milačić.

On je dodao da je Toplana prilikom kalkulacije cene grejanja za ovogodišnju grejnu sezonu uzela u obzir primedbe DRI i ispravila sitne propuste.

„Najznačajnija primedba odnosi se na neprikazivanje prihoda od drugih delatnosti koje se ne tiču direktno proizvodnje i distribucije toplotne energije. Najveći od tih prihoda je održavanje kućnih instalacija“, rekao je Milačić.

Prema njegovim rečima, cena daljinskog grejanja u Nišu od 27,08 dinara po kvadratu i 5,04 dinara po kilovat satu utrošene energije, trenutno je najniža u Srbiji.

Milačić je istakao da je ovako niska cena rezultat ne samo dosledne primene metodologije za obračun cene grejanja koju država propisuje već i rezultat ušteda koje je Toplana učinila u minuloj godini.

Gradska toplana u Nišu ima oko 29.000 korisnika što je trećina ukupnog broja domaćinstava i firmi.

(Beta)