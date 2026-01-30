Tramp će postaviti novog guvernera centralne banke, sumnja se na veću kontrolu Bele Kuće

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp je danas najavio da će bivšeg člana Odbora guvernera Federalnih rezervi (Fed) Kevina Vorša (55) postaviti za sledećeg predsednika te banke, što bi moglo da približi tu finansijsku instituciju Beloj kući i smanji joj nezavisnost.

Vorš će na toj poziciji zameniti sadašnjeg predsednika Džeroma Pauela, kome mandat ističe u maju.

„Poznajem Kevina dugo i ne sumnjam da će ostati upamćen kao jedan od najvećih predsednika Federalnih rezervi, možda i najbolji“, objavio je Tramp na svojoj društevnoj mreži Trut Soušal (Truth Social).

Vorš je bio član Odbora guvernera Feda od 2006. do 2011. godine, a bio je najmlađi u istoriji tog tela u koje je imenovan sa 35 godina.

On se, dok je član Odbora guvernera, protivio nekim politikama niskih kamatnih stopa, koje je Fed sprovodio tokom i nakon finansijske krize 2008. godine.

Voršovo imenovanje na čelo centralne banke bi bio korak ka uspostavljanju veće Trampove kontrole nad njom, pošto je već svojim izjavama uzdrmao statusa Feda kao nezavisne institucije.

Predsednik Feda jedan je od najmoćnijih ekonomskih zvaničnika na svetu, a njegova zaduženja uključuju borbu protiv inflacije u SAD i postizanja pune zaposlenosti.

Vorš je tokom Trampovog sadašnjeg mandata izrazio podršku njegovoj ekonomskoj politici, uprkos neslaganjima o slobodnoj trgovini.

On je poslednjih nekoliko meseci sve kritičniji prema radu centralne banke i pozivao na „promenu režima“.

Tramp je, tokom svog prvog mandata, prekršio stari presedan prema kojem su se predsednici SAD uzdržavali od javnog pozivanja na smanjenja eskontnih stopa, iz poštovanja nezavisnosti centralne banke.

Ekonomska istraživanja su pokazala da nezavisne centralne banke bolje kontrolišu inflaciju, dok Tramp često zahteva niže kamatne stope radi podsticajna privrednog rasta i zaposlenosti, što vodi ka rastu opšteg nivoa cena.

Pre nego što je postao član Odbora guvernera Feda, Vorš je bio ekonomski savetnik administracije predsednika Džordža V. Buša i bankar kuće Morgan Stenli.

(Beta)

