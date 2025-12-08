Tramp deli poljoprivrednicima 12 milijardi dolara pomoći zbog trgovinskog rata SAD s Kinom

Predsednik SAD Donald Tramp je u ponedeljak najavio 12 milijardi dolara pomoći poljoprivrednicima koji teško prodaju svoje proizvode, istovremeno pogođenim rastućim troškovima pošto je predsednik povećao carine Kini kao deo šireg trgovinskog rata s njom.

On je u Beloj kući predstavio plan sa ministarkom poljoprivrede Bruk Rolins, poslanicima iz poljoprivrednih država SAD i poljoprivrednicima koji su mu zahvalili za pomoć.

Poljoprivrednici su politički podržali Trampa, ali njegova agresivna trgovinska politika i česte promene carinskih stopa sve teže utiču na poljoprivredni sektor i jačaju zabrinutost potrošača.

Pomoć je najnoviji pokušaj administracije da odbrani Trampovo ekonomsko upravljanje i odgovori na zabrinutost birača zbog rastućih troškova dok je Tramp odbacivao pitanja o pristupačnosti poljoprivrednih proizvoda.

Soja i sirak su najteže pogođeni Trampovim trgovinskim sporom sa Kinom jer se više od polovine tih prinosa izvozi, većinom u Kinu.

U oktobru pošto se Tramp sastao sa kineskim liderom Si Đinpingom u Južnoj Koreji, Bela kuća je saopštila da je Peking obećao da će kupiti najmanje 12 miliona metričkih tona američke soje do kraja kalendarske godine, plus 25 miliona metričkih tona godišnje u svakoj od naredne tri godine. Kina je najveći svetski kupac soje, ali poslednjih godina sve više preusmerava svoje kupovine na Brazil i druge južnoameričke zemlje.

Kina je kupila više od 2,8 miliona metričkih tona soje otkako je Tramp objavio sporazum krajem oktobra. To je samo oko jedna četvrtina onoga što su zvaničnici administracije rekli da je Kina obećala, ali ministar finansija Skot Besent je rekao da je Kina na dobrom putu da ispuni svoj cilj do kraja februara što je dva meseca kasnije nego što je Bela kuća prvobitno obećala.

Veličina paketa pomoći američkim poljoprivrednicima od 12 milijardi dolara je otprilike jednaka vrednosti ukupnog izvoza soje iz SAD u Kinu 2024. godine i polovini ukupnog izvoza poljoprivrednih proizvoda iz SAD u Kinu 2024. godine.

Poljoprivrednici cene tu pomoć, ali kažu da je to verovatno samo „akontacija“ za ono što im je potrebno i da državna pomoć ne rešava fundamentalne probleme rasta troškova i nesigurnih tržišta. Tramp je tokom prvog mandata poljoprivrednicima dao više od 22 milijarde dolara pomoći 2019. godine na početku svog trgovinskog rata sa Kinom i skoro 46 milijardi dolara 2020. godine, iako je ta godina uključivala i pomoć vezanu za pandemiju kovida-19.

Poljoprivrednici kažu da žele da ostvare profit prodajom svojih useva, a ne da se oslanjaju na državnu pomoć da bi preživeli.

Najugroženiji su mlađi poljoprivrednici i oni koji iznajmljuju, a ne poseduju zemlju koju obrađuju jer nemaju mnogo mogućnosti da se zadužuju na osnovu kapitala. Ako ne budu mogli da sastave kraj s krajem ove godine, moglo bi doći do toga da već gigantske industrijske farme postajaju sve veće, a broj manjih porodičnih farmi će se i dalje smanjivati.

Farmer iz Ajove Rob Evoldt je rekao da je u teškom položaju jer poseduje samo 65 od 810 hektara koje obrađuje i da zato prodaje deo opreme i razmatra da li može da noću radi kao kamionski prevoznik da bi došao do novca.

Pod pritiskom da se pozabavi i rastućim cenama govedine, Tramp je tražio od Ministarstva pravosuđa da istraži poslovanje inostranih proizvođača mesa koje je optužio za povećanje cene govedine u SAD, mada nije dao dokaze za tu tvrdnju.

U subotu je Tramp potpisao izvršnu naredbu kojom se nalaže Ministarstvu pravosuđa i Federalnoj trgovinskoj komisiji da ispitaju „antikonkurentsko ponašanje“ u lancima snabdevanja hranom uključujući seme, đubrivo i opremu i da razmotre preduzimanje mera ili razvoj novih propisa.

(Beta)

