Tramp krajem marta ide u Kinu da sa Si Đinpingom razgovara o carinama

Američki predsednik Donald Tramp otputovaće u Kinu krajem marta gde će se sastati sa predsednikom Si Đinpingom.

Tramp će u Kini boraviti od 31. marta do 2. aprila.

Putovanje je najavljeno u trenutku kada je Vrhovni sud poništio široki spektar carina koje je on uveo prošle godine za veliki broj zemalja.

Očekuje se da će fokus lidera dve najveće ekonomije sveta biti na produženju trgovinskog primirja, koje je sprečilo obe zemlje da dodatno povećavaju carine, prenosi Rojters.

(Beta)

